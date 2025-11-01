Παραμένει η στασιμότητα για την ΑΤΑ - Τα δύο βασικά αγκάθια

Η χθεσινή, πολύωρη σύσκεψη των κοινωνικών εταίρων με τους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας για την ΑΤΑ δεν κατέληξε σε συμφωνία, ωστόσο δεν κηρύσσεται αδιέξοδο και οι προσπάθειες για λύση του ακανθώδους ζητήματος θα συνεχιστούν.

Όπως πληροφορείται ο «Π», έχει σημειωθεί πρόοδος επί των συγκλίσεων που αφορούν το πλαίσιο διαπραγμάτευσης που κατέθεσε η κυβέρνηση και δύο είναι τα βασικά αγκάθια που παραμένουν:

Το πρώτο είναι η διεκδίκηση των συντεχνιών για ετήσιο υπολογισμό και απόδοση της ΑΤΑ στην αναθεώρηση του κατώτατου μισθού, αντί διετίας που φαίνεται να προκρίνουν οι εργοδότες.

Δεύτερος σκόπελος είναι το ύψος των φοροαπαλλαγών προς τους εργοδότες. Συγκεκριμένα, όσον αφορά την επιστροφή της παραχωρηθείσας ΑΤΑ σε ετήσια βάση προς τους εργοδότες, υπάρχει χάσμα καθώς η κυβέρνηση φαίνεται να προκρίνει ποσοστό 15% αντί 50% που ήταν η αρχική πρόνοια στο πλαίσιο.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο που κατέθεσε η κυβέρνηση, το οποίο δημοσίευσε ο «Π» σε προηγούμενο ρεπορτάζ, προτείνεται σταδιακή αύξηση του ποσοστού της ΑΤΑ στο 100% εντός 18 μηνών, χωρίς κλιμακωτή απόδοση και εισάγοντας οροφή 4% ως μέγιστο ποσοστό πληθωρισμού. Οι πρόνοιες αυτές γίνονται αποδεκτές και από τις δύο πλευρές. Συγκεκριμένα, από 01/01/2026 το ποσοστό της ΑΤΑ, για όσους τη λαμβάνουν, θα αυξηθεί στο 80% από 66,7% που είναι σήμερα, από 01/07/2026 θα φθάσει το 90% και από την 01/07/2027 στο 100%. Η ΑΤΑ θα παραχωρείται μία φορά τον χρόνο εφόσον η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ κατά το προηγούμενο έτος είναι θετική. Οι πρόνοιες αυτές βρίσκουν επίσης σύμφωνους τους κοινωνικούς εταίρους.

Αποκλίσεις σε σημαντικά θέματα

Η γ.γ. της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, δήλωσε μετά τη σύσκεψη ότι «δεν είμαστε σε στάδιο που να μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει καταρχήν συμφωνία. Υπάρχουν αποκλίσεις σε σημαντικά ζητήματα και αναμένουμε τα επόμενα βήματα».

«Είναι λυπηρό και απογοητευτικό το γεγονός ότι έπειτα από έξι ώρες διαβουλεύσεων, στο καταληκτικό στάδιο της διαδικασίας, δεν είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τη λήψη οποιασδήποτε, προκαταρκτικής έστω, απόφασης», επεσήμανε ο γ.γ. της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας.

Οι συντεχνίες, πρόσθεσε, είχαν θέσει ως χρονοδιάγραμμα κατάληξης τη χθεσινή μέρα. «Όμως, έχουν διαμειφθεί ζητήματα, τα οποία οφείλουμε να ενημερώσουμε τα συλλογικά μας όργανα και τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις, που συναποτελούμε την πανσυνδικαλιστική σύσκεψη, ώστε να αξιολογήσουμε το σύνολο των δεδομένων, για να καθορίσουμε τα επόμενα βήματά μας», ανέφερε.

Η ημερομηνία καθορισμού της πανσυνδικαλιστικής διάσκεψης θα καθοριστεί από βδομάδας.

Ο κ. Μάτσας δεν απέκλεισε να ανταποκριθούν θετικά σε νέα συνάντηση με τους υπουργούς, τονίζοντας ωστόσο ότι «η διαδικασία δεν μπορεί να είναι ατέρμονη και χωρίς ολοκληρωτικό και καθοριστικό καταληκτικό χρονοδιάγραμμα».

Την Τρίτη οι εργοδότες

Οι εκτελεστικές επιτροπές ΟΕΒ και ΚΕΒΕ θα συνέλθουν την ερχόμενη Τρίτη το απόγευμα σε κοινή συνεδρίαση για αξιολόγηση των εξελίξεων και συντονισμό επί των επόμενων βημάτων.

Ο γενικός διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, δήλωσε ότι όλες οι πλευρές έχουν το βάρος της ευθύνης, απέναντι και στα μέλη τους αλλά και στο κοινωνικό σύνολο. «Διανύθηκε, θεωρώ, μεγάλη απόσταση», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης. «Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να μιλούμε για οποιαδήποτε συμφωνία». «Όσο κοντά είμαστε, άλλο τόσο μακριά βρισκόμαστε. Υπάρχουν αρκετές συγκλίσεις, υπάρχουν όμως και διαφορές, οι οποίες εν προκειμένω μπορεί στο τέλος να αποτελέσουν αγκάθι, μπορεί να τις ξεπεράσουμε».

Να αξιοποιηθούν οι συγκλίσεις

«Η ολοκλήρωση του κύκλου των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν με τους κοινωνικούς εταίρους, στο πλαίσιο της διαμεσολαβητικής διαδικασίας για την επίτευξη μόνιμης συμφωνίας για την ΑΤΑ, ήταν χρήσιμη και εποικοδομητική, διότι μέσα από αυτή διαμορφώθηκε ένα πλαίσιο συγκλίσεων, που μπορεί να αξιοποιηθεί για την επίτευξη της επιδιωκόμενης συμφωνίας», δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννης Παναγιώτου.

«Εξακολουθούν να υφίστανται ορισμένες περιορισμένες και συγκεκριμένες διαφορές», σημείωσε, οι οποίες «θεωρούμε ότι είναι πολύ μικρής έκτασης για να περιορίσουν την προοπτική της κατάληξης σε συμφωνία εντός των επόμενων ημερών».

«Αναμένουμε ότι οι συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις θα λειτουργήσουν μέσα στις αμέσως επόμενες μέρες με τον ίδιο τρόπο που λειτούργησαν κατά το αμέσως προηγούμενο διάστημα και, μέσα από την εκατέρωθεν εποικοδομητική τους συμβολή, να ολοκληρώσουμε με θετικό τρόπο αυτή τη διαδικασία», επεσήμανε.

Ερωτηθείς πότε θα είναι σε θέση να υποβάλει κάτι γραπτώς προς τις δύο πλευρές και πότε θα υπάρξει επόμενη συνάντηση, ανέφερε ότι από πλευράς κυβέρνησης υπάρχει ανά πάσα στιγμή η ετοιμότητα για την αποτύπωση των θέσεων «που θεωρούμε ότι αποτελούν σημεία αναφοράς για τη διαδικασία που έχει αναπτυχθεί κατά το προηγούμενο διάστημα».

Στο μεσοδιάστημα, τόνισε, θα πρέπει και η απόσταση που απομένει μεταξύ των δύο πλευρών για συγκεκριμένα ζητήματα να περιοριστεί περισσότερο, ώστε η υποβολή της οποιασδήποτε μεσολαβητικής πρότασης να μην επενεργήσει αρνητικά αντί θετικά.

«Ήδη περιοριζόμαστε και επικεντρωνόμαστε στα σημεία στα οποία μπορεί να υπάρξει ικανοποιητική συναντίληψη μεταξύ των δύο πλευρών. Για να καταστεί αυτό εφικτό, χρειάζεται να είμαστε όλοι προσεκτικοί και διακριτικοί, χωρίς να προσπαθήσουμε να εκβιάσουμε τη θετική ανταπόκριση της μίας ή της άλλης πλευράς», επεσήμανε.

Απαντώντας στο ερώτημα εάν η κυβέρνηση έχει θέσει κάποιο χρονικό ορόσημο για να κηρύξει αδιέξοδο, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία, σημείωσε ότι «αν διαπιστωθεί ότι ο διάλογος παύει να είναι εποικοδομητικός και δεν μπορεί μέσα από τη συνέχιση της διαδικασίας να εξελιχθεί θετικά η προσπάθεια που καταβάλλουμε, τότε, να είστε βέβαιοι ότι θα το ανακοινώσουμε και θα το δημοσιοποιήσουμε και θα λάβουμε τις κατάλληλες αποφάσεις».