Τώρα αρχίζει η φορολογική μεταρρύθμιση

Είναι «βαριά» κουβέντα να μιλάς για «φορολογική μεταρρύθμιση». Τα νομοσχέδια που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο είναι, επί της ουσίας, μια ορθολογική αναπροσαρμογή των φορολογικών συντελεστών, με βάση τις πραγματικότητες που έχουν διαμορφωθεί. Και ναι, αποτελεί σαφή βελτίωση για τις κυπριακές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά σε σχέση με όσα ισχύουν σήμερα. Επίσης, βοηθά τη χώρα να βγει από τις μαύρες λίστες φοροδιαφυγής και δεν παραχωρεί καταχρηστικές εξουσίες στον έφορο Φορολογίας. Αν οι βουλευτές αντιμετωπίσουν τα νομοσχέδια που κατέθεσε η κυβέρνηση με επιείκεια, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα να περάσουν οι αλλαγές και μάλιστα το συντομότερο.

Ο οικονομολόγος και αρθρογράφος του «Π», Τάσος Γιασεμίδης, το έθεσε πολύ σωστά σε μια συζήτηση που είχαμε την εβδομάδα που πέρασε, στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής εκπομπής «Show me the Money»: «Οι φορολογικοί συντελεστές δεν φτιάχνουν κοινωνική πολιτική». Αν θέλαμε πραγματικά κοινωνική πολιτική, προσθέτω εγώ, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας θα έπρεπε να έχουν τον πρώτο λόγο. Αν μιλούσαμε για οποιαδήποτε αλλαγή που σχετίζεται με τον επιχειρηματικό προσανατολισμό της χώρας, θα έπρεπε ο υπουργός Εμπορίου να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, κάτι που δεν φαίνεται να συμβαίνει. Ακόμα και ο υπουργός Εσωτερικών θα έπρεπε να έχει λόγο αν συζητούσαμε για φορολογική μεταρρύθμιση που θα αντιμετώπιζε το πρόβλημα της στέγασης. Πώς μπορεί άλλωστε αυτό το πρόβλημα να βρει λύση χωρίς τη φορολόγηση της μεγάλης ανενεργούς περιουσίας; Γι' αυτό, αν περάσει η φορολογική μεταρρύθμιση, θα έχει γίνει το πρώτο από πολλά βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν.

Άλλωστε, ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, όταν ξεκινούσε το εγχείρημα, είχε αναφέρει την ανάγκη για σταδιακή φορολογική μεταρρύθμιση. Στους επόμενους μήνες, θα ενσωματωθούν και οι πράσινες φορολογίες, καθώς και άλλες φόροι που θα αφορούν την ενέργεια. Θα είναι οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά καλύτερα από ό,τι είναι σήμερα; Η απάντηση, θα δείξει ο χρόνος. Το σίγουρο, πάντως, είναι ότι αν δεν αναπροσαρμόζονταν οι φορολογικοί συντελεστές, δηλαδή αν δεν αυξανόταν το αφορολόγητο για τα εισοδήματα των νοικοκυριών και αν δεν μειωνόταν δραστικά ο φόρος επί των μερισμάτων, όλοι θα είχαν χειρότερα αποτελέσματα. Γι' αυτόν τον λόγο, αν είναι να δοθούν μάχες στη Βουλή, θα ήταν άστοχο να αφορούν την αναπροσαρμογή των συντελεστών. Αυτές θα ήταν σοφότερο να αφορούν το τι αναμένεται να ακολουθήσει.

Και η αλήθεια είναι ότι, πέρα από τις φορολογίες, πράσινες ή κόκκινες, για τις οποίες κανείς δεν ανυπομονεί, επιχειρήσεις και νοικοκυριά προσδοκούν σε απλοποίηση του συστήματος και σε πλήρη ψηφιοποίηση. Η φορολογική μεταρρύθμιση θα μπορούσε να διαχωρίσει τις μικρές από τις μεγάλες επιχειρήσεις και να μειώσει τον όγκο των διοικητικών εργασιών που απαιτούν οι μικρές. Στα θετικά περιλαμβάνονται επίσης οι προτάσεις της βουλεύτριας του ΔΗΣΥ, Φωτεινής Τσιρίδου, που στοχεύουν στην επιτάχυνση της επίλυσης των φορολογικών διαφορών, όπως μας τις εξήγησε κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής εκπομπής. Διαφορές που όντως χρονίζουν αδικαιολογήτως και που δεν προσφέρουν κανένα καλό στη χώρα, ειδικά στους ξένους επενδυτές που δεν είναι συνηθισμένοι σε τριτοκοσμικές καθυστερήσεις. Αν δηλαδή οι διαφορές με το κράτος, οι οποίες συνήθως είναι απλές, δεν μπορούν να επιλυθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα και το ποσό φτάσει τα 500 ευρώ, τότε τι πραγματικά συμβαίνει με περίπλοκες ιδιωτικές διαφορές; Ακόμα χειρότερο είναι το γεγονός ότι αυτά τα 500 εκατομμύρια ευρώ, αν όντως επιστραφούν στους ιδιώτες, θα μας κάνουν να ξεχάσουμε το όποιο πλεόνασμα, το οποίο μάλλον ήταν παραπλανητικό. Για όλους αυτούς τους λόγους, η φορολογική μεταρρύθμιση δεν τελειώνει, αλλά τώρα ξεκινά. Είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρόν για όλους όσους θέλουν να αλλάξουν τη χώρα και θα μπορούν να το κάνουν αφού κερδίσουν τις εκλογές και όχι από την άνεση της αντιπολίτευσης.