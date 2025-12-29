Στα ύψη οι ασιατικές αγορές και εκτόξευση στα πολύτιμα μέταλλα - Στο επίκεντρο οι μειώσεις επιτοκίων της Fed

Οι ασιατικές μετοχές σκαρφάλωσαν σε υψηλά έξι εβδομάδων τη Δευτέρα, ενώ το δολάριο κινήθηκε κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο σχεδόν τριών μηνών, καθώς οι προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα μειώσει τα επιτόκια το επόμενο έτος ενίσχυσαν το επενδυτικό κλίμα. Οι ίδιες προσδοκίες πυροδότησαν και ένα έντονο ράλι στα πολύτιμα μέταλλα.

Το ασήμι ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 80 δολάρια ανά ουγκιά, σε ιδιαίτερα ευμετάβλητες συναλλαγές, ενώ η πλατίνα και το παλλάδιο υποχώρησαν απότομα αφού προηγουμένως είχαν αγγίξει ιστορικά υψηλά. Ο χρυσός υποχώρησε κατά 0,45%, ωστόσο έχει επανειλημμένα καταγράψει ρεκόρ μέσα στη χρονιά και οδεύει προς τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδό του από το 1979, με κέρδη άνω του 72%.

Η επικεφαλής στρατηγικής επενδύσεων της Saxo, Charu Chanana, ανέφερε ότι τα πολύτιμα μέταλλα ενισχύθηκαν φέτος από έναν ισχυρό συνδυασμό προσδοκιών για μειώσεις επιτοκίων και αντιστάθμισης κινδύνου απέναντι στη γεωπολιτική και δημοσιονομική αβεβαιότητα.

Παρά τους βραχυπρόθεσμους κινδύνους, η γενικότερη εικόνα για τα πολύτιμα μέταλλα παραμένει θετική, λόγω της γεωπολιτικής αστάθειας και της συνεχιζόμενης ανάγκης διαφοροποίησης των επενδύσεων.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις επανήλθαν στο επίκεντρο, μετά τη συνάντηση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία χαρακτηρίστηκε θετική, χωρίς, ωστόσο, να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Παράλληλα, η Κίνα πραγματοποίησε στρατιωτικές ασκήσεις γύρω από την Ταϊβάν, με τη συμμετοχή χερσαίων, ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων, στο πλαίσιο της άσκησης «Justice Mission 2025».

Ισχυρό κλείσιμο έτους για τις μετοχές

Ο ευρύτερος δείκτης μετοχών Ασίας-Ειρηνικού της MSCI ενισχύθηκε κατά 0,5%, ξεκινώντας δυναμικά την τελευταία εβδομάδα του έτους. Οι περισσότερες αγορές της Ασίας καταγράφουν διψήφια κέρδη φέτος, καθώς οι επενδυτές αγνόησαν τις απειλές για δασμούς από τον Τραμπ και πόνταραν στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 1,7%, πλησιάζοντας υψηλό δύο μηνών, με ετήσια κέρδη 75%, τη μεγαλύτερη άνοδο από το 1999. Στην Ιαπωνία, ο Nikkei υποχώρησε κατά 0,5% στη συνεδρίαση, αλλά οδεύει προς ετήσια άνοδο περίπου 27%. Οι μετοχές στην Ταϊβάν ενισχύθηκαν κατά 1%, φθάνοντας σε ιστορικό υψηλό, με ετήσια άνοδο γύρω στο 25%.

Στην αγορά συναλλάγματος, το ιαπωνικό γεν ενισχύθηκε κατά 0,2% στα 156,13 ανά δολάριο, μετά από σχετικά «σκληρό» τόνο στη σύνοψη απόψεων της Τράπεζας της Ιαπωνίας. Το δολάριο παραμένει υπό πίεση, με τον δείκτη δολαρίου να κινείται στις 98,13 μονάδες, οδεύοντας προς ετήσια πτώση 9,5%, τη μεγαλύτερη από το 2017.

Πηγή: ΚΥΠΕ