10 πάρκα του «ΘΑλΕΙΑ2021-2027» στην Κύπρο

Τα πάρκα αποτελούν καθοριστικής σημασίας παρεμβάσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των πολιτών, καθώς πέραν των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων τους, λειτουργούν ως χώροι συνάντησης, ενισχύοντας τη συνοχή των κοινοτήτων και καλλιεργώντας αίσθημα συμμετοχής και οικειότητας μεταξύ των πολιτών και των οικογενειών. Ταυτόχρονα, συνιστούν χώρους ψυχαγωγίας και εκτόνωσης του άγχους, ειδικά στα αστικά κέντρα των πόλεων, όπου παρατηρούνται έντονοι ρυθμοί καθημερινότητας.​

Με στόχο την πράσινη ανάπτυξη, τη βιώσιμη κινητικότητα και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, το Πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ2021-2027», προβλέπει κονδύλι ύψους €55 εκατ. περίπου για τη δημιουργία και αναβάθμιση πάρκων ανά το παγκύπριο. Πρόκειται για σημαντικά αναπτυξιακά έργα, που προσφέρουν ασφαλείς, λειτουργικούς και βιώσιμους δημόσιους χώρους για ξεκούραση, κοινωνική συναναστροφή και επαφή με τη φύση. Πιο κάτω παρατίθενται 10 από τα πάρκα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ», με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ, του κρατικού προϋπολογισμού και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ανάπλαση του Παλαιού ΓΣΠ σε Χώρο Πρασίνου και Αναψυχής στη Λευκωσία

Το εμβληματικό αυτό έργο, συνολικού προϋπολογισμού €27,3 εκατ., ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2025, μετατρέποντας τον χώρο του παλαιού γηπέδου ΓΣΠ σε μια πράσινη περιοχή στην καρδιά της πόλης, εύκολα προσβάσιμη στους πολίτες. Ο σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει υπαίθριο αμφιθέατρο, καφετέριες και άλλα καταστήματα, καθώς επίσης και υποδομές σύνδεσης με το δίκτυο των δημόσιων λεωφορείων.

Στους χώρους του παλαιού ΓΣΠ πραγματοποιούνται πλέον διάφορες κοινωνικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, καθότι προσφέρει έναν νέο βιώσιμο, προσβάσιμο και λειτουργικό χώρο πρασίνου, αναψυχής και κοινωνικής συναναστροφής.

Γραμμικό Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης στον Ποταμό Γιαλιά

Με προϋπολογισμό €5,6 εκατ., υλοποιείται το έργο του Γραμμικού Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης στον Ποταμό Γιαλιά. Το πάρκο, μήκους 3 χλμ. και συνολικής έκτασης 24.000 τ.μ., περιλαμβάνει πεζόδρομο, ποδηλατόδρομο, παιδότοπους, χώρους πρασίνου, πάρκο σκύλων, παρατηρητήρια φύσης και πτηνοπανίδας. Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός χώρου για ασφαλή περιδιάβαση, άθληση και αναψυχή των πολιτών και η ευαισθητοποίησή τους σε θέματα βιοποικιλότητας. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί αρχές του 2027 και θα συνδέει τα Δημοτικά Διαμερίσματα Ιδαλίου, Πέρα Χωρίου και Νήσου.

Αναδιαμόρφωση Περιοχής του Παττίχειου Πάρκου στη Λάρνακα

Με προϋπολογισμό €6,6 εκατ., το υπό εξέλιξη έργο που αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2026, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη συντήρηση και εκμοντερνισμό των υφιστάμενων υποδομών και εγκαταστάσεων, τη φύτευση νέων δέντρων και φυτών, τη δημιουργία βοτανικού κήπου και ζώνης ενεργούς ψυχαγωγίας, μικρό ανοικτό χώρο εκδηλώσεων, παιδότοπο, πάρκο σκύλων, πεζογέφυρα κ.ά.

Με την ολοκλήρωσή του το έργο θα συμβάλει στη δημιουργία ενός πνεύμονα πρασίνου στο κέντρο της πόλης της Λάρνακας, παρέχοντας συνθήκες για άθληση, ψυχαγωγία και άνετη και ασφαλή διακίνηση των επισκεπτών.

Διαμόρφωση Δημοτικού Πάρκου Σαλίνα στη Λάρνακα

Με προϋπολογισμό €3,2 εκατ., η ολοκλήρωση του Δημοτικού Πάρκου «Σαλίνα» τον Νοέμβριο του 2024 δημιούργησε έναν πανέμορφο πνεύμονα πρασίνου στο κέντρο της Λάρνακας. Το πάρκο, συνολικής έκτασης 14.600 τ.μ., διαθέτει χώρους ψυχαγωγίας, ανάπαυσης και άθλησης για όλους, βελτιώνοντας το αστικό περιβάλλον, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής και ενισχύοντας την προσβασιμότητα. Το έργο περιλαμβάνει διαδρομές για πεζούς και ποδήλατα, τεχνητή λίμνη, πεζογέφυρα, παιχνιδότοπο και αναψυκτήριο. Το Πάρκο, το οποίο βρίσκεται απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο της Λάρνακας, έχει καταστεί σημείο αναφοράς για την πόλη και συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη του αστικού κέντρου.

Δημιουργία Πολυλειτουργικού Πάρκου στον Τσιακκιλερό

Στην επαρχία Λάρνακας, με προϋπολογισμό €2,3 εκατ., προχωρεί η δημιουργία του πολυλειτουργικού πάρκου στο Τσιακκιλερό, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλος του 2025. Το έργο, συνολικής έκτασης 9.300 τ.μ., περιλαμβάνει χώρους πρασίνου, χώρους αθλοπαιδιών, παιδότοπο, ποδηλατόδρομο, πάρκο σκύλων και υπαίθριο αμφιθέατρο, προάγοντας την κοινωνική συναναστροφή και την αναζωογόνηση της περιοχής. Το έργο χωροθετείται στον κυβερνητικό οικισμό Τσιακκιλερού και αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά την περιοχή, προσφέροντας ένα σύγχρονο χώρο εκδηλώσεων και αναψυχής.

Διαμόρφωση Πάρκου στην οδό Γκογκέν στη Λεμεσό

Το πάρκο-στολίδι στην οδό Γκογκέν στη Λεμεσό, συνολικού προϋπολογισμού €2,3 εκατ., ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2024, δημιουργώντας ένα χώρο πρασίνου, άθλησης και κοινωνικής συναναστροφής για όλες τις ηλικίες, με εύκολη πρόσβαση για άτομα τρίτης ηλικίας και ΑμεΑ. Το πάρκο έχει τριγωνική κάτοψη και είναι έκτασης περίπου 10.000 τ.μ.. Στο πλαίσιο της ανάπλασής του κατασκευάστηκε κυκλική πλατεία με βαθμίδες (η οποία αποτελεί τον κεντρικό χώρο συναθροίσεων και εκδηλώσεων ήπιας κλίμακας), χώρος εκγύμνασης ενηλίκων, παιδική χαρά, ποδηλατοστάσια, χώρος για ένα μικρό ποδηλατο-κινούμενο καφενείο, χώροι κοινωνικής συνάθροισης και κυκλικό μονοπάτι ρεφλεξολογίας. Επιπλέον, κατασκευάστηκε υπαίθριο θέατρο για προβολές και παραστάσεις, παρατηρητήριο με τοίχο ανάβασης, σημείο επιτραπέζιας αντισφαίρισης, πορείες με διαδρόμους, υπαίθριοι καθιστικοί χώροι, λαχανόκηπος κ.ά.

Κατασκευή Πάρκου πάρα το Γήπεδο Αετού στο Δήμο Λεμεσού

Τον Μάιο του 2025 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του πάρκου στη συνοικία Αγίου Ιωάννη, παρά το γήπεδο Αετού, με προϋπολογισμό €1,1 εκατ. Το έργο, συνολικής έκτασης 7.800 τ.μ., περιλαμβάνει δυο πλατείες εισόδου, χώρους κοινωνικής συνάθροισης, χώρους πρασίνου, διαδρομές για πεζούς, παιδικά παιχνίδια και χώρους στάθμευσης. Η αναβαθμισμένη εικόνα της περιοχής και η λειτουργικότητα του έργου, συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, δίνοντας ευκαιρίες για άθληση, συναναστροφή και ψυχαγωγία, σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον που μπορούν να απολαμβάνουν όλοι οι κάτοικοι της περιοχής.

Δημιουργία Αστικού Πολυλειτουργικού Πάρκου στην Αγία Νάπα

Το υπό κατασκευή έργο, προϋπολογισμού €4,3 εκατ. και συνολικής έκτασης 27.500 τ.μ., περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εκδρομικό χώρο με άνετες περιοχές για πικνίκ και υπαίθριες δραστηριότητες, σύγχρονο παιδότοπο έκτασης 1.000 τμ., τεχνητή λίμνη, πλούσιους κήπους με ποικιλία φυτών και λουλουδιών και έκθεση με ψηφιδωτά που θα κοσμούν διάφορα σημεία του πάρκου. Η ολοκλήρωσή του πάρκου, η οποία τοποθετείται εντός του 2026, αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά την ποιότητα ζωής στην περιοχή, προσφέροντας στους πολίτες έναν ασφαλή χώρο για περιδιάβαση και αναψυχή και δημιουργώντας ένα νέο σημείο ενδιαφέροντος για τον τουρισμό, εμπλουτίζοντας την εμπειρία των επισκεπτών της Αγίας Νάπας.

Δημιουργία Χώρου Αθλητικών Δραστηριοτήτων και Υγιούς Απασχόλησης στη Σωτήρα

Με προϋπολογισμό €0,9 εκατ., δημιουργήθηκε στην περιοχή της Σωτήρας Αμμοχώστου ένας σύγχρονος χώρος αθλητισμού και αναψυχής συνολικής έκτασης 3.000 τ.μ. Ο χώρος διαθέτει πολυχρηστικό γήπεδο, παιδότοπο, υπαίθρια όργανα γυμναστικής και χώρους ξεκούρασης και πρασίνου, ο οποίος είναι προσβάσιμος για όλους. Μέσω του συγκεκριμένου σχεδιασμού δημιουργήθηκε ένας ολοκληρωμένος χώρος ποιοτικής αναψυχής και παιχνιδιού με σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές, ο οποίος αναβαθμίζει σημαντικά την περιοχή και τις γύρω κοινότητες, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Δημιουργία Γραμμικού Πάρκου στην Αχερίτου

Το έργο, προϋπολογισμού €1 εκατ. και συνολικής έκτασης 5.200 τ.μ. αφορά στην ανάπλαση και διαμόρφωση υφιστάμενου χώρου σε γραμμικό πάρκο με τη δημιουργία περιπατητικών διαδρομών, χώρου κοινωνικής συνάθροισης, πλακόστρωτων χώρων, κατάλληλης τοπιοτέχνησης και κατάλληλου φωτισμού. Θα διαθέτει, επίσης, πλούσια βλάστηση.

Σκοπός του έργου, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2026, είναι η αναζωογόνηση της περιοχής και η παροχή στους πολίτες ενός χώρου για ασφαλή πρόσβαση, περιδιάβαση και αναψυχή. Ταυτόχρονα, μέσω της συγκεκριμένης ανάπτυξης, θα επιλυθούν προβλήματα όμβριων υδάτων που παρουσιάζονται την περιοχή.