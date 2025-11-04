Πρόστιμο €2 εκατ. από ΕΠΑ σε εταιρείες έτοιμου σκυροδέματος- Εντόπισε σύμπραξη για καθορισμό τιμών

Διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους €1.947.140,71 για παραβάσεις του άρθρου 3 του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου, επέβαλε σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, διάθεση και εμπορία έτοιμου σκυροδέματος, η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ).

Σε ανακοίνωση, η ΕΠΑ αναφέρει πως κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2024, εξέδωσε την υπ’ αριθμό 73/2024 απόφασή της σε σχέση με την αυτεπάγγελτη έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί στην αγορά παραγωγής, εμπορίας, διάθεσης ή/και τοποθέτησης έτοιμου σκυροδέματος.

Προσθέτει ότι «αντικείμενο της εν λόγω έρευνας αποτέλεσε το ενδεχόμενο σύμπραξης ή/και συμπράξεων την περίοδο 2010 έως 2014 μεταξύ επιχειρήσεων στην αγορά του έτοιμου σκυροδέματος - ιδιαίτερα στην παραγωγή, εμπορία, διάθεση και/ή τοποθέτηση αυτού - με αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού εντός της Δημοκρατίας κατά παράβαση του άρθρου 3(1) του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου».

Η Επιτροπή αναφέρει ότι με την ολοκλήρωση της δέουσας διαδικασίας εξέτασης και έχοντας αξιολογήσει όλα τα ενώπιον της στοιχεία, με την απόφαση της διαπίστωσε τις ακόλουθες παραβάσεις του Νόμου:

Παράβαση 1 – Καθορισμός Τιμών και Περιορισμός παραγωγής και διάθεσης έτοιμου σκυροδέματος

Στην ανακοίνωση η ΕΠΑ αναφέρει πως η πλειοψηφία της Επιτροπής στη βάση όλων των ενώπιον της στοιχείων έκρινε ότι οι εταιρείες I & S KRITONIS LIMITED, Κ. ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, BETOMAN LTD, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ ΛΤΔ, ATHINODOROU & POULLAS SUPER BETON LTD, ALFA CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED, TOP MIX CONCRETE LTD, SKYRAMIX LTD, ALFA BETON LIMITED και ΨΑΡΟΥΔΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΛΙΜΙΤΕΔ, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, ενήργησαν κατά παράβαση του άρθρου 3(1) (α) και (β) του Νόμου, διαμορφώνοντας μυστική σύμπραξη μεταξύ τους με σκοπό την άμεση ή/και έμμεση ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών που είχε ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον καθορισμό των τιμών του έτοιμου σκυροδέματος και των αντλιών και τον περιορισμό και έλεγχο της παραγωγής και της διάθεσης έτοιμου σκυροδέματος στην επαρχία Λεμεσού.

Σημείωση 1: Οι σχετικές περίοδοι που αφορούν την παράβαση έκαστης επιχείρηση έχουν ως ακολούθως: Ι & S KRITONIS από το 2011 έως το 2014, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ από το 2011 έως το 2014, BETOMAN από το 2011 έως το 2014, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ από το 2011 έως το 2014, ATHINODOROU & POULLAS από το 2011 έως το 2014, ALFA CONCRETE από το 2011 έως το 2013, TOP MIX από το 2011 έως το Μάρτιο 2012, SKYRAMIX από το Μάρτιο του 2012 έως το 2014, ALFA BETON από το τέλος του 2013 έως το 2014 και ΨΑΡΟΥΔΗΣ από το 2011 έως 2014.)

Παράβαση 2 - Περιορισμός παραγωγής και διάθεσης, Κατανομή Αγορών και Εξάρτηση Σύναψης Συμφωνίας από την αποδοχή εκ μέρους των αντισυμβαλλόμενων πρόσθετων υποχρεώσεων

Επίσης, η Επιτροπή αναφέρει ότι η πλειοψηφία της στη βάση όλων των ενώπιον της στοιχείων έκρινε ότι οι εταιρείες I & S KRITONIS LIMITED, Κ. ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, BETOMAN LTD, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ ΛΤΔ, ATHINODOROU & POULLAS SUPER BETON LTD, ALFA CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED, TOP MIX CONCRETE LTD, SKYRAMIX LTD και ΨΑΡΟΥΔΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΛΙΜΙΤΕΔ κατά την περίοδο 2011 έως 2012, ενήργησαν κατά παράβαση του άρθρου 3(1) (β), (γ) και (ε) του Νόμου, διαμορφώνοντας μεταξύ τους μυστική σύμπραξη με σκοπό την άμεση ή/και έμμεση ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών που είχε ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον περιορισμό και έλεγχο της παραγωγής και της διάθεσης έτοιμου σκυροδέματος, την κατανομή των αγορών (πελατών) καθώς και την εξάρτηση σύναψης συμφωνίας με νέους πελάτες από την αποπληρωμή οφειλών σε εταιρεία μέλος της συμπαιγνίας.

Αναφέρει ότι η χρονική περίοδος της παράβασης για την TOP MIX CONCRETE LTD τερματίζεται τον Μάρτιο 2012, ενώ η η χρονική περίοδος της παράβασης για την SKYRAMIX LTD εκκινεί το Μάρτιο του 2012.

Παράβαση 3 – Ανταλλαγή πληροφοριών αναφορικά με οικονομικές προσφορές για τη νέα Αίθουσα Επιβατών στο Λιμάνι Λεμεσού

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΠΑ, η πλειοψηφία της Επιτροπής στη βάση όλων των ενώπιον της στοιχείων έκρινε ότι οι εταιρείες Κ. ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, ALFA CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED, I & S KRITONIS LIMITED, TOP MIX CONCRETE LTD, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ ΛΤΔ και ATHINODOROU & POULLAS SUPER BETON LTD, ενήργησαν κατά παράβαση του άρθρου 3(1) του Νόμου, με την ανταλλαγή ευαίσθητων επιχειρηματικών πληροφοριών που αφορούσαν τις οικονομικές προσφορές που είχαν υποβάλει στην εταιρεία LOIS BUILDERS αναφορικά με την νέα Αίθουσα Επιβατών στο Λιμάνι Λεμεσού, με στόχο τη νόθευση του ανταγωνισμού.

Παράβαση 4 – Καθορισμός τιμών και περιορισμός/έλεγχος παραγωγής και διάθεσης των αδρανών υλικών

Η Επιτροπή αναφέρει ότι ομόφωνα, στη βάση όλων των ενώπιον της στοιχείων, έκρινε ότι οι εταιρείες Κ. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LIMITED, SKYRAMONT QUARRIES LTD, MEDCON QUARRIES LTD (νυν CYFIELD QUARRIES LTD) και M.Σ. (ΣΚΥΡΑ) ΒΑΣΑΣ ΛΤΔ, κατά την περίοδο 2012 έως 2014, ενήργησαν κατά παράβαση του άρθρου 3(1) (α) και (β) του Νόμου, διαμορφώνοντας μεταξύ τους μυστική σύμπραξη με σκοπό την άμεση ή/και έμμεση ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών που είχε ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον καθορισμό των τιμών των αδρανών υλικών και τον περιορισμό και έλεγχο της παραγωγής και της διάθεσης αυτών.

Υποχρέωση Τερματισμού Παραβάσεων

Αναφορικά με τις παραβάσεις υπ’ αριθμόν 1 έως 4, η Επιτροπή αναφέρει ότι, είτε κατά πλειοψηφία είτε ομόφωνα, ανάλογα με την περίπτωση, αποφάσισε όπως υποχρεώσει όλες τις εμπλεκόμενες εταιρείες για όλες τις διαπιστωθείσες παραβάσεις, να παύσουν τις εν λόγω παραβάσεις και να αποφύγουν οποιαδήποτε επανάληψή τους στο μέλλον.

Η Επιτροπή αναφέρει ότι αποφάσισε περαιτέρω την επιβολή συνολικού προστίμου ύψους €1,947,140.71 λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα και τη διάρκεια εκάστης παράβασης καθώς και τις, κατά περίπτωση, ελαφρυντικές περιστάσεις και τους σχετικούς κύκλους εργασιών εκάστης εταιρείας.

Ειδικότερα, αναφορικά με την Παράβαση υπ’ αριθμόν 1, η ΕΠΑ αναφέρει ότι η πλειοψηφία της αποφάσισε την επιβολή των ακόλουθων διοικητικών προστίμων:

Κ. ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔ: €409,898.04

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ ΛΤΔ: €202,361.76

BETOMAN LTD: €42,733.23

ATHINODOROU & POULLAS SUPER BETON LTD: €503,379.30

SKYRAMIX LTD: €80,936.93

ALFA BETON LIMITED: €167,599.42

I & S KRITONIS LIMITED: €114,366.15

ΨΑΡΟΥΔΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΛΙΜΙΤΕΔ: €5,027.07

Επιπλέον, αναφορικά με την Παράβαση υπ’ αριθμό 4, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την επιβολή των ακόλουθων διοικητικών προστίμων:

Κ. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LIMITED: €143,049.25

SKYRAMONT QUARRIES LTD: €107,221.48

M.Σ. (ΣΚΥΡΑ) ΒΑΣΑΣ ΛΤΔ: €101,295.88

MEDCON QUARRIES LTD (νυν CYFIELD QUARRIES LTD): €69,272.20

Η ΕΠΑ αναφέρει ότι η σχετική απόφαση της θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής εν ευθέτω χρόνω.

Πηγή: ΚΥΠΕ