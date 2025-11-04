Στο επίκεντρο 21ου Συνεδρίου Economist τεχνητή νοημοσύνη και νέες ισορροπίες της αγοράς

Οικονομικοί, θεσμικοί και τεχνολογικοί παράγοντες από την Κύπρο και το εξωτερικό ανέλυσαν νέες προκλήσεις της εποχής σε τεχνητή νοημοσύνη, επενδύσεις και αγορά κεφαλαίων κατά τη δεύτερη μέρα του 21ου Ετήσιου Κυπριακού Συνεδρίου του Economist.

Ο Paul Meeks, διευθυντής Έρευνας Τεχνολογίας στη Freedom Capital Markets, δήλωσε ότι η αγορά της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται πράγματι σε φάση «φούσκας», χωρίς ωστόσο να προβλέπει καταστροφική κατάρρευση. «Οι τεράστιες δαπάνες στις GPU της NVIDIA δείχνουν ότι οι επενδυτές έχουν κεφάλαια και στρατηγική», είπε, προβλέποντας ότι η επενδυτική δραστηριότητα στον τομέα θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το 2027.

Ο Gregory Dellas, group chief compliance and risk officer της ECOMMBX και πρόεδρος του ACAMS Cyprus Chapter, σημείωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη «μεταμορφώνει όχι μόνο τη ροή του χρήματος, αλλά και την έννοια της εμπιστοσύνης στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες». Επεσήμανε τη σημασία της ανθρώπινης εποπτείας σε ένα περιβάλλον όπου τα συστήματα μπορούν να επεξεργαστούν εκατομμύρια συναλλαγές μέσα σε δευτερόλεπτα.

Η Raheli Bindman, chief communications and regulation officer της One Zero Digital Bank, ανέδειξε τον ρόλο της ΤΝ στη μετάβαση προς ένα πιο προγνωστικό και προσωποποιημένο τραπεζικό μοντέλο. «Ο στόχος είναι οι πελάτες να εμπιστευτούν την τεχνολογία όσο εμπιστεύονται τον τραπεζίτη τους», τόνισε.

Ο πανεπιστημιακός και σύμβουλος σε θέματα AI Νικόλαος Μαυρίδης κάλεσε για συλλογική προετοιμασία απέναντι στις κοινωνικές μεταβολές που φέρνει η τεχνολογία. «Ο στόχος δεν είναι να γίνουμε μηχανές, αλλά να κάνουμε τις μηχανές να υπηρετούν τον άνθρωπο», είπε, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο αύξησης των ανισοτήτων χωρίς συντονισμένες πολιτικές.

Ο Φίλιππος Σώσειλος, διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της PwC Κύπρου, περιέγραψε την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης ως «σταυροδρόμι επανακαθορισμού του εφικτού». Τόνισε ότι η εκπαίδευση και η ηγεσία πρέπει να προσαρμοστούν, ώστε να καλύψουν το αυξανόμενο χάσμα δεξιοτήτων, προσθέτοντας: «Δεν θα χάσετε τη δουλειά σας από την AI, αλλά από κάποιον που τη χρησιμοποιεί καλύτερα».

Η Valentina Rzheutskaya, εκτελεστική διευθύντρια της Capital.com, σημείωσε ότι η ΤΝ «αλλάζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε την εργασία». Υπογράμμισε τη σημασία της ηθικής χρήσης, του ευρωπαϊκού AI Act και της διά βίου μάθησης ως «νέας επαγγελματικής ασφάλειας». «Οι εταιρείες που συνδυάζουν καινοτομία με αξίες θα ηγούνται», πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας για θέματα κοινωνικής προστασίας και εργασίας, Achim Schmillen, ανέλυσε τη διττή φύση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας —«δημιουργεί και καταστρέφει θέσεις ταυτόχρονα». Τόνισε την ανάγκη πολιτικών για ευελιξία, ασφάλεια και εκπαίδευση, υπογραμμίζοντας ότι «η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερες δεξιότητες, όχι περισσότερα διπλώματα».

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Γιώργος Θεοχαρίδης, είπε ότι η ιδιωτικοποίηση του ΧΑΚ βρίσκεται στην τελική ευθεία και αναφέρθηκε στην προώθηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Επισήμανε τις επερχόμενες πρωτοβουλίες της Ε.Ε. για την ψηφιακή οικονομία και τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και τη σημασία των stable coins και της οδηγίας MiCA.

Ο πρόεδρος της Αρχής Κεφαλαιαγοράς του Ισραήλ, Yosef Zinger, παρουσίασε τις αντοχές της ισραηλινής αγοράς εν μέσω πολέμου και τη βούληση ενίσχυσης συνεργασιών με την Κύπρο και την Ελλάδα.

Ο Μιχαήλ Φέκκας, Α΄ αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ελλάδος, ανέδειξε την ανάγκη απλοποίησης διαδικασιών και ενοποίησης των ευρωπαϊκών αγορών, προτείνοντας πέντε βασικές προτεραιότητες μεταρρυθμίσεων.

Τέλος, ο πρόεδρος του Invest Cyprus, Ευγένιος Ευγενίου, τόνισε ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις αντικατοπτρίζουν την επιτυχία της κυπριακής οικονομίας. Επισήμανε ότι ο τομέας των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών αντιστοιχεί πλέον στο 14% του ΑΕΠ, με τις επενδύσεις να έχουν αυξηθεί πάνω από 200% τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας την Κύπρο περιφερειακό κόμβο τεχνολογίας και καινοτομίας.

