Όχι εργοδοτών στο πλαίσιο για την ΑΤΑ

Όχι στο προσχέδιο συμφωνίας για την ΑΤΑ που παρουσίασε η κυβέρνηση, αποφάσισαν οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι ΟΕΒ και ΚΕΒΕ.

Σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν, οι Εκτελεστικές Επιτροπές της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και του Κυπριακού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) έχουν συνέλθει σήμερα 5/11/2025 σε κοινή συνεδρία με θέμα την εξέταση του Προσχεδίου «για μόνιμη συμφωνία για την ΑΤΑ» όπως υποβλήθηκε χθες προς τους Κοινωνικούς Εταίρους από την Κυβέρνηση.

Μετά από εξαντλητικό διάλογο και σε βάθος ανταλλαγή απόψεων το εν λόγω Προσχέδιο κρίθηκε από τα δύο Σώματα ως μη ικανοποιητικό σε σημαντικές πρόνοιες του και ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και να υπογραφτεί ως έχει.

Οι δύο Οργανώσεις τονίζουν την πραγματική τους επιθυμία για επίτευξη μόνιμης συμφωνίας για το θέμα της ΑΤΑ υπογραμμίζοντας ότι σε όλη τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων αποδέχονται την ανάγκη για κάλυψη στο 100% των χαμηλών μισθών για όσους δικαιούνται την ΑΤΑ.

Παράλληλα, τονίζουν την ανάγκη για συμπερίληψη στη λειτουργία του συστήματος συγκεκριμένων προϋποθέσεων και ασφαλιστικών δικλείδων που θα το εκσυγχρονίζουν και ταυτόχρονα θα εξασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τη βιωσιμότητα του κρατικού μισθολογίου.

Όπως υποστηρίζουν, το προσχέδιο περιλαμβάνει πρόνοιες για τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό που δεν άπτονται των μεταβατικών συμφωνιών του 2017 και του 2023 και όπως είναι διατυπωμένες δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές παρά την δεδηλωμένη θέση αρχής της εργοδοτικής πλευράς που αναγνωρίζει μέσα στα πλαίσια του υφιστάμενου διατάγματος τον συνυπολογισμό της ΑΤΑ στον ανά διετία καθορισμένο κατώτατο μισθό.

Στοιχείο το οποίο λειτούργησε καταλυτικά στην τελική απόφαση των δύο Οργανώσεων, επισημαίνεται, ήταν η εισαγωγή την τελευταία στιγμή από την Κυβέρνηση πρόνοιας στο προσχέδιο συμφωνίας, με την οποία καλείται η εργοδοτική πλευρά να εξουσιοδοτήσει τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας «να εφαρμόσουν μέτρα για επέκταση της ΑΤΑ σε περισσότερους δικαιούχους».

ΟΕΒ και ΚΕΒΕ παραμένουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων προσηλωμένοι στο διάλογο για εξεύρεση κοινά αποδεκτής συμφωνίας.

Ναι από συντεχνίες

Νωρίτερα η πανσυνδικαλιστική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Δημοσιογραφική Εστία, κατέληξε στην αποδοχή του προσχεδίου μόνιμης συμφωνίας που προτάθηκε από την κυβέρνηση στη σύσκεψη στο Προεδρικό στις 3 Νοεμβρίου 2025.

Στο ανακοινωθέν των συντεχνιών αναφέρεται: «Εδώ και μήνες το συνδικαλιστικό κίνημα επιδόθηκε σε ένα δύσκολο αγώνα για προάσπιση, συνέχιση και επέκταση του θεσμού της ΆΤΑ. Η πέμπτη πανσυνδικαλιστική σύσκεψη για την ΑΤΑ εκφράζει την ικανοποίησή της για τον όλο χειρισμό στον οποίο προέβη η διαπραγματευτική της ομάδα. Έχουμε ενώπιόν μας προσχέδιο μόνιμης συμφωνίας που προτάθηκε από την κυβέρνηση στη σύσκεψη στο Προεδρικό στις 3 Νοεμβρίου 2025. Το συνδικαλιστικό κίνημα με πνεύμα σύνεσης, συνένωσης και συνδιαλλαγής έκανε αποδεχτή την κυβερνητική πρόταση. Το προσχέδιο μόνιμης συμφωνίας για την ΆΤΑ γίνεται αποδεχτό ως έχει, χωρίς ούτε και μία αλλαγή κατά ένα Ι. Το συνδικαλιστικό κίνημα με στόχο να υπάρξει μόνιμη διευθέτηση για διασφάλιση του θεσμού προέβη σε υποχωρήσεις που διευκόλυναν την εξεύρεση λύσης. Ευελπιστούμε ότι και η εργοδοτική πλευρά θα επιδείξει ανάλογο πνεύμα. Η συμβολή της κυβέρνησης ήταν καθοριστική και την ευχαριστούμε γι' αυτό».

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Κυριακής οι εργοδοτικές οργανώσεις είχαν συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, προκειμένου να συζητήσουν το πλαίσιο που διαμορφώθηκε την Παρασκευή, στην κοινή συνάντηση με τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Με βάση το πλαίσιο που διαμορφώθηκε μετά την πολύωρη συνάντηση της Παρασκευής, προτείνεται η σταδιακή επέκταση της ΑΤΑ στο 100% για όσους λαμβάνουν ΑΤΑ σε διάστημα 18 μηνών, χωρίς κλιμακωτή απόδοση και ενσωμάτωσή της στον κατώτατο μισθό ανά έτος. Εισάγεται επίσης οροφή 4% ως μέγιστο ποσοστό πληθωρισμού. Η ΑΤΑ θα παραχωρείται μία φορά τον χρόνο εφόσον η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ κατά το προηγούμενο έτος είναι θετική.