Αποδέχονται οι συντεχνίες το πλαίσιο για την ΑΤΑ - Εν αναμονή της απόφασης των εργοδοτών

Στην αποδοχή του προσχεδίου μόνιμης συμφωνίας που προτάθηκε από την κυβέρνηση στη σύσκεψη στο Προεδρικό στις 3 Νοεμβρίου 2025 κατέληξε η πανσυνδικαλιστική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Δημοσιογραφική Εστία.

Στο ανακοινωθέν αναφέρεται: "Εδώ και μήνες το συνδικαλιστικό κίνημα επιδόθηκε σε ένα δύσκολο αγώνα για προάσπιση, συνέχιση και επέκταση του θεσμού της ΆΤΑ. Η πέμπτη πανσυνδικαλιστική σύσκεψη για την ΑΤΑ εκφράζει την ικανοποίησή της για τον όλο χειρισμό στον οποίο προέβη η διαπραγματευτική της ομάδα. Έχουμε ενώπιόν μας προσχέδιο μόνιμης συμφωνίας που προτάθηκε από την κυβέρνηση στη σύσκεψη στο Προεδρικό στις 3 Νοεμβρίου 2025. Το συνδικαλιστικό κίνημα με πνεύμα σύνεσης, συνένωσης και συνδιαλλαγής έκανε αποδεχτή την κυβερνητική πρόταση. Το προσχέδιο μόνιμης συμφωνίας για την ΆΤΑ γίνεται αποδεχτό ως έχει, χωρίς ούτε και μία αλλαγή κατά ένα Ι. Το συνδικαλιστικό κίνημα με στόχο να υπάρξει μόνιμη διευθέτηση για διασφάλιση του θεσμού προέβη σε υποχωρήσεις που διευκόλυναν την εξεύρεση λύσης. Ευελπιστούμε ότι και η εργοδοτική πλευρά θα επιδείξει ανάλογο πνεύμα. Η συμβολή της κυβέρνησης ήταν καθοριστική και την ευχαριστούμε γι' αυτό".

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Κυριακής οι εργοδοτικές οργανώσεις είχαν συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, προκειμένου να συζητήσουν το πλαίσιο που διαμορφώθηκε την Παρασκευή, στην κοινή συνάντηση με τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η απόφαση εργοδοτών κρίνει την συμφωνία

Όπως έγραψε χθες ο «Π», η επίτευξη της πολυπόθητης συμφωνίας για την ΑΤΑ κρέμεται από τις αποφάσεις των εργοδοτικών οργανώσεων καθώς οι συντεχνίες αποδέχονται το πλαίσιο συγκλίσεων που διαμορφώθηκε μετά την πολύωρη συνάντηση της Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε χθες ο «Π», μερίδα μάλιστα εργοδοτών είναι έντονα αρνητικοί στην ετήσια απόδοση της ΑΤΑ στον κατώτατο μισθό. Οι διαφωνίες τους, επισημάνθηκαν και στη συνάντηση που είχαν οι πρόεδροι των οργανώσεων με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη το βράδυ της Κυριακής στην παρουσία των δύο αρμόδιων υπουργών.

Όσον αφορά το θέμα των φοροαπαλλαγών και συγκεκριμένα την επιστροφή της παραχωρηθείσας ΑΤΑ σε ετήσια βάση προς τους εργοδότες, η κυβέρνηση φαίνεται να ανέβασε το ποσοστό στο 30% από 15% ενώ στην αρχική πρόνοια του πλαισίου έφθανε το 50%.

Με βάση το πλαίσιο που διαμορφώθηκε μετά την πολύωρη συνάντηση της Παρασκευής, προτείνεται η σταδιακή επέκταση της ΑΤΑ στο 100% για όσους λαμβάνουν ΑΤΑ σε διάστημα 18 μηνών, χωρίς κλιμακωτή απόδοση και ενσωμάτωσή της στον κατώτατο μισθό ανά έτος. Εισάγεται επίσης οροφή 4% ως μέγιστο ποσοστό πληθωρισμού. Η ΑΤΑ θα παραχωρείται μία φορά τον χρόνο εφόσον η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ κατά το προηγούμενο έτος είναι θετική.