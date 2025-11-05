Αμελητέα άνοδος στο ΧΑΚ την Τετάρτη

Με αμελητέα άνοδο έκλεισε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου κατά τη σημερινή του συνεδρία. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης με κέρδη της τάξης του 0,050% διαμορφώθηκε στις 280,81 μονάδες. Την ίδια ποσοστιαία άνοδο, 0,050%, κατέγραψε και ο Δείκτης FTSE/CySE 20 που έκλεισε στις 170,32 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 1.078.419,53.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, ανοδικά κινήθηκαν οι Επενδυτικές παρουσιάζοντας αύξηση 0,6%, τα Ξενοδοχεία που σημείωσαν κέρδη 1,96% και η Εναλλακτική Αγορά με άνοδο 0,63%. Με ζημιές έκλεισε η Κύρια Αγορά σε ποσοστό 0,25%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €954.197,76 (τιμή κλεισίματος 7,9 ευρώ - πτώση 0,75%), της Demetra Holdings με €42.362,14 (1,63 ευρώ - άνοδος 0,62%), της Logicom με 37.012,40 (3,78 ευρώ-πτώση 0,53%), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €11.988,50 (τιμή κλεισίματος 1,35 ευρώ - άνοδος 3,85%) και της Atlantic Insurance Company με €9.945,00 (τιμή 2,24 ευρώ - άνοδος 0,90%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης 7 κινήθηκαν ανοδικά, 5 καθοδικά και 2 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός συναλλαγών ήταν 131.

Πηγή: ΚΥΠΕ