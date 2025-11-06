Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πλυντήριο παγκόσμιας απάτης καρτών η Κύπρος

Η «Επιχείρηση Chargeback» της Europol αποκάλυψε μία από τις μεγαλύτερες απάτες με πιστωτικές κάρτες παγκοσμίως, με ζημιές πάνω από 300 εκατ. ευρώ και την εμπλοκή της Κύπρου ως κόμβου για το ξέπλυμα χρήματος μέσω επιχειρήσεων-μαϊμού. Δύο συλλήψεις στην Κύπρο

Γράφουν: Γιάννης Σεϊτανίδης, Ανδρέας Αθανασίου Κυπριακό χρώμα έχει η διεθνής αστυνομική και δικαστική επιχείρηση με την ονομασία «Chargeback» για την εξάρθρωση εγκληματικών δικτύων που απέσπασαν πέραν των 300 εκατ. ευρώ από περισσότερα από 4,3 εκατομμύρια θύματα σε 193 χώρες μέσω απάτης με πιστωτικές κάρτες. Η εμπλοκή της Κύπρου αφορά το ξέπλυμα χρήματος, με την υπόθεση να αποκα...

