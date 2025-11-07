Alpha Bank: Κέρδη €704 εκατ. το εννιάμηνο, αναφορές για την εξαγορά Astrobank

Στα €703,7 εκατ. ανήλθαν το εννιάμηνο του 2025 τα κέρδη της Alpha Bank, όπως ανακοινώθηκε σήμερα.

Ο CEO της τράπεζας, Βασίλης Ψάλτης αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ότι «για το εννεάμηνο του 2025, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €704 εκατ., με θεμέλιο την ισχυρή κεφαλαιακή μας θέση, με τον δείκτη CET1 να διαμορφώνεται στο 15,7%, γεγονός που μας επιτρέπει να υλοποιούμε με συνέπεια τους στόχους μας για οργανική ανάπτυξη και παράλληλα, εφαρμόζοντας ένα σαφές πλαίσιο κεφαλαιακής διαχείρισης, να εστιάζουμε σε επιλεκτικές εξαγορές και στην μεγέθυνση των αποδόσεων προς τους μετόχους μας».

Ήδη, σημειώνει, έχουν σχηματιστεί προβλέψεις ύψους €352 εκατ. για διανομές, ενώ τον Δεκέμβριο θα καταβληθεί ενδιάμεσο μέρισμα ύψους €111 εκατ.

Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων συνέχισε να αναπτύσσεται, κυρίως χάρη στη δυναμική των επιχειρηματικών χορηγήσεων, με στοχευμένη επέκταση σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα €74,2 δισ., χάρη στις σημαντικές εισροές, ιδίως από εταιρικούς Πελάτες, και στη συνεχή ανάπτυξη των υπό διαχείριση κεφαλαίων.

«Αναμένουμε ότι η ανάπτυξη των επιχειρηματικών χορηγήσεων θα παραμείνει ισχυρή, ενώ διατηρούμε ρεαλιστικές τις εκτιμήσεις μας για τη λιανική τραπεζική, ιδίως τα στεγαστικά δάνεια, όπου η καταγραφόμενη θετική δυναμική εκτιμάται ότι θα παραμείνει συγκρατημένη βραχυπρόθεσμα», προσθέτει.

«Η στρατηγική συνεργασία μας με την UniCredit, η οποία ενισχύθηκε πρόσφατα με την απόφαση να αυξήσει τη συμμετοχή της στην Τράπεζα σε περίπου 29,5%, επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στον Όμιλό μας και την ελληνική οικονομία. Η συνεργασία έχει ήδη αποφέρει απτά αποτελέσματα στους τομείς του Wholesale, του Transaction Banking και της διαχείρισης πλούτου, ενώ σημαντική είναι και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε αρκετούς τομείς, όπως η πληροφορική και οι προμήθειες», τονίζει.

«Η προοπτική δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας και για τα δύο μέρη αποτυπώνεται ξεκάθαρα στη συνεχιζόμενη δέσμευση και επένδυση της UniCredit. Παράλληλα, σημειώσαμε σημαντική πρόοδο στις στοχευμένες εξαγορές μας και επιτύχαμε, κατά το τρίτο τρίμηνο, την πλήρη ενσωμάτωση της FlexFin». Η ολοκλήρωση της συναλλαγής με την AXIA Ventures αναμένεται πριν το τέλος του 2025

Astrobank

Στη δήλωση του ο κ. Ψάλτης σημειώνει ότι «προ ημερών ολοκληρώσαμε την εξαγορά της AstroBank, η οποία αναμένεται να έχει θετική συμβολή ήδη από τα αποτελέσματα του επόμενου τριμήνου».

Σύμφωνα με την Alpha Bank, η συναλλαγή αυτή αναμένεται να αυξήσει τα Κέρδη ανά Μετοχή (EPS) του Ομίλου κατά περίπου 5%, λαμβανομένων υπόψη των πλήρως ενσωματωμένων συνεργειών που θα παραχθούν, ενώ θα έχει περιορισμένη επίπτωση στον δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) του Ομίλου, κατά περίπου 40 μονάδες βάσης.

«Η συναλλαγή εδραιώνει τη παρουσία της Alpha Bank ως τρίτης μεγαλύτερης τράπεζας στην Κύπρο, ενισχύοντας το υφιστάμενο δίκτυο μέσω ενός συμπληρωματικού επιχειρηματικού μοντέλου, διπλασιάζοντας την κερδοφορία στη χώρα και βελτιώνοντας σημαντικά τη συνολική απόδοση του Ομίλου», τονίζεται.