Πτώση στο Χρηματιστήριο την Παρασκευή, εβδομαδιαίες ζημιές

Με ημερήσια και εβδομαδίαια πτώση έκλεισε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός του Δείκτης είχε ζημιές 1,37% και διαμορφώθηκε στις 276,61 μονάδες. Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 167,75 μονάδες με επίσης πτώση 1,39%.

Η αξία των συναλλαγών ήταν 698.056,05 ευρώ.

Η εβδομάδα έκλεισε με πτώση 1,04%

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά είχε ζημιές 2,08%, όπως και η Εναλλακτική με 0,29%, τα Ξενοδοχεία με 0,37%, και οι Επενδυτικές με 0,60%.

Την μεγαλυτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών 468.616,86 ευρώ (τιμή κλεισίματος 7,600 ευρώ - πτώση 2,56%), ακολουθούμενη από τη μετοχή της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο 128.147,33 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,625 ευρώ - πτώση 0,61%), της The Cyprus Cement Public Company Ltd με όγκο 55.270,00 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,300 ευρώ - αμετάβλητη), της Atlantic Insurance Company Public Ltd με όγκο 27.267,36 ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,220 ευρώ - πτώση 0,89%), και της Blue Island Plc με όγκο 4.500,00 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,500 ευρώ - πτώση 5,06%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 3 κινήθηκαν ανοδικά, 9 πτωτικά και 3 χωρίς μεταβολή.

Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 174.

