Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Ντμπέιμπα για Λιβύη και Ανατολική Μεσόγειο

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρωθυπουργό της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης, Αμπντελχαμίντ Ντμπέιμπα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας, στη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας - Λιβύης καθώς και οι τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις.

Ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Λιβύη και θα συνεχίσει να αναλαμβάνει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της σταθερότητας στη χώρα.

Τόνισε επίσης τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε πολλούς τομείς, «ιδίως στον τομέα της ενέργειας», επισημαίνοντας ότι «οι προσπάθειες για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων Τουρκίας και Λιβύης στην Ανατολική Μεσόγειο θα συνεχιστούν με αλληλεγγύη».

