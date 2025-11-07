Eπανέναρξη διαλόγου-προσφυγική πολιτική σε συνάντηση ΑΚΕΛ - Κατεχόμενων Κοινοτήτων

Την προοπτική και την αναγκαιότητα επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό καθώς και τη σημασία εκσυγχρονισμού της προσφυγικής πολιτικής συζήτησαν την Παρασκευή αντιπροσωπεία της Επιτροπής Κατεχόμενων Κοινοτήτων με αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα Στέφανο Στεφάνου.

Σε ανακοίνωση του κόμματος αναφέρεται ότι ο κ. Στεφάνου σημείωσε πως «η ανάδειξη Ερχιουρμάν με την ταυτόχρονη απόρριψη της διχοτομικής πρότασης που έθετε ο κ. Τατάρ δημιουργούν συνθήκες τις οποίες η πλευρά μας θα πρέπει να αξιοποιήσει ώστε να επιστρέψουμε το συντομότερο στο τραπέζι των συνομιλιών».

Επανέλαβε ότι το ΑΚΕΛ επιμένει στη θέση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν στη βάση του Πλαισίου Γκουτέρες και να επικεντρωθούν στα εκκρεμούντα ζητήματα.

Τόνισε εξάλλου ότι το ΑΚΕΛ εδώ και αρκετούς μήνες απέστειλε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πακέτο προτάσεων για το πώς η πλευρά μας θα μπορούσε να ενεργήσει με στόχο τη δημιουργία δυναμικής για τη διάρρηξη του αδιεξόδου και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Από πλευράς του ΑΚΕΛ παρουσιάστηκαν οι πρωτοβουλίες και οι θέσεις μας για να συμβαδίζει η προσφυγική πολιτική τις σύγχρονες ανάγκες των εκτοπισμένων με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των σχεδίων που αφορούν τη στεγαστική πολιτική καθώς στην ετοιμασία σχεδίου για την αποζημίωση της απώλειας χρήσης.

Ο Προεδρεύων της Επιτροπής, Ελευθέριος Αντωνίου, ανέδειξε τη σημασία της λειτουργίας σχεδίου για την απώλεια χρήσης, κάτι που θα δημιουργήσει δεσμούς των νεότερων γενιών με τις κατεχόμενες περιουσίες. Διατύπωσε και την ανάγκη όπως η διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών να αναγνωρίσει σε μεγαλύτερο βαθμό την κατοχή ακίνητης ιδιοκτησίας στην εξέταση των διάφορων αιτημάτων.

Εκ μέρους του ΑΚΕΛ στη αντιπροσωπεία συμμετείχαν οι Βουλευτές Νίκος Κέττηρος και Χρίστος Χριστοφίδης και ο επικεφαλής του Τομέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Χρύσανθος Ζαννέττος.

Πηγή: ΚΥΠΕ