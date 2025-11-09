Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Διαφορετικές ταχύτητες ανάκτησης δανείων- Τι δείχνει ανάλυση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Οι διαφορές στις διαδικασίες ανάκτησης δανείων αποτελούν αποτρεπτικό παράγοντα για τη ροή κεφαλαίων σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Επενδυτές, τόσο εθνικοί όσο και διεθνείς, αποφεύγουν τις δικαιοδοσίες με αργές ή αναποτελεσματικές διαδικασίες, αφού αυτό αυξάνει τον κίνδυνο και μειώνει την προσδοκία ανάκτησης σε περιπτώσεις πτώχευσης

Ανάλυση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) για τις διαδικασίες ανάκτησης δανείων του εταιρικού τομέα (μεγάλες επιχειρήσεις και μικρομεσαίες) αποκαλύπτει επίμονες διαφορές στις επιδόσεις μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ, μια διαπίστωση που ενισχύει τη θέση για εναρμόνιση της νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε θέματα αφερεγγυότητας.   Η έκθεση, η οποία συντάχθηκε κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παροχή συμβουλών στο πλαίσιο της προώθησης της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, υπολογίζει τα κριτήρια αναφοράς για τα αποτελέσματα ανάκτησης δανείων (Insolvency Benchmarks) συνολικά για την ΕΕ και για τα...

