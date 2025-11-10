Κεραυνός: «Υπάρχει έδαφος για νέα συζήτηση με εργοδότες για την ΑΤΑ»

Η κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη να συνεχίσει τον διάλογο για την ΑΤΑ, με τον Υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό να υπογραμμίζει ότι ακόμη και οι εργοδοτικές οργανώσεις αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας συζήτησης.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι τα φορολογικά κίνητρα που προτείνει η κυβέρνηση αποσκοπούν στο να επεκταθεί η εφαρμογή της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής σε περισσότερους εργαζόμενους, τονίζοντας πως τα μέτρα αυτά αποτελούν τμήμα μιας συνολικής προσέγγισης για εξεύρεση ισορροπημένης λύσης.

Από πλευράς εργοδοτών, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, σημείωσε ότι ένα κυβερνητικό προσχέδιο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό «κατά επιλογή», αλλά εγκρίνεται ή απορρίπτεται στο σύνολό του.

Αν και υπήρξαν συγκλίσεις, πρόσθεσε, το τελικό προσχέδιο δεν ικανοποιούσε πλήρως την εργοδοτική πλευρά, ενώ επανέλαβε τη βούληση του ΚΕΒΕ να συνεχίσει τον κοινωνικό διάλογο σε εποικοδομητικό κλίμα.

Από την πλευρά των συνδικαλιστικών οργανώσεων, ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, ξεκαθάρισε ότι ο νέος κύκλος διαβουλεύσεων δεν θα πρέπει να ανοίξει εκ νέου ζητήματα που έχουν ήδη επιλυθεί, όπως ο κατώτατος μισθός.

Όπως είπε, είναι σημαντικό να διασαφηνιστούν οι πραγματικές διαφωνίες των εργοδοτών, ώστε να εντοπιστούν εφικτές λύσεις για την επέκταση του θεσμού της ΑΤΑ.