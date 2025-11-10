Χριστοδουλίδης: «Πολύ σύντομα θα έχουμε θετικά αποτελέσματα για την ΑΤΑ»

Την αισιοδοξία ότι πάρα πολύ σύντομα θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα για το θέμα της ΑΤΑ, εξέφρασε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων, και ερωτηθείς για τις επαφές του Υπουργού Εξωτερικών στο Ισραήλ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «όταν θα έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε θα το πράξουμε. Να αναμένουμε».

Ερωτηθείς για το θέμα της πορείας των μεταρρυθμίσεων, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «η μεγάλη προσπάθεια μας για να ανασυγκροτήσουμε το κράτους του ’60, για να προχωρήσουμε με τολμηρές μεταρρυθμίσεις, θα είναι συνεχής. Δεν τερματίζεται αυτή η μεγάλη προσπάθεια, πρέπει και τολμούμε να αγγίξουμε δύσκολα θέματα που πρέπει να αλλάξουμε».

Κληθείς να πει κατά πόσο έχουν τεθεί χρονοδιαγράμματα για το θέμα επίλυσης του ζητήματος για την ΑΤΑ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «όσον αφορά την ΑΤΑ δεν υπάρχουν αδιέξοδα και είμαι αισιόδοξος ότι πάρα πολύ σύντομα θα έχουμε θετικά αποτελέσματα».