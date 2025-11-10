Χριστοδουλίδης: «Πολύ σύντομα θα έχουμε θετικά αποτελέσματα για την ΑΤΑ»

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κληθείς να πει κατά πόσο έχουν τεθεί χρονοδιαγράμματα για το θέμα επίλυσης του ζητήματος για την ΑΤΑ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «όσον αφορά την ΑΤΑ δεν υπάρχουν αδιέξοδα και είμαι αισιόδοξος ότι πάρα πολύ σύντομα θα έχουμε θετικά αποτελέσματα».

Την αισιοδοξία ότι πάρα πολύ σύντομα θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα για το θέμα της ΑΤΑ, εξέφρασε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων, και ερωτηθείς για τις επαφές του Υπουργού Εξωτερικών στο Ισραήλ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «όταν θα έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε θα το πράξουμε. Να αναμένουμε».

Ερωτηθείς για το θέμα της πορείας των μεταρρυθμίσεων, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «η μεγάλη προσπάθεια μας για να ανασυγκροτήσουμε το κράτους του ’60, για να προχωρήσουμε με τολμηρές μεταρρυθμίσεις, θα είναι συνεχής. Δεν τερματίζεται αυτή η μεγάλη προσπάθεια, πρέπει και τολμούμε να αγγίξουμε δύσκολα θέματα που πρέπει να αλλάξουμε».

