Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Στα €5,9 δισ. αυξήθηκε το εμπορικό έλλειμμα, αύξηση 41% στις εξαγωγές τον Σεπτέμβριο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2025 αυξήθηκαν κατά 15,3% φθάνοντας στα €10,1 δισ. σε σύγκριση με €,8 δισ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2024

Αύξηση παρουσίασε το εμπορικό έλλειμμα τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2025 αυξήθηκαν κατά 15,3% φθάνοντας στα €10,1 δισ. σε σύγκριση με €,8 δισ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2024.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών έφθασαν τα €4,2 δισ. σε σύγκριση με €4 δισ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2024, σημειώνοντας αύξηση 6,2%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου έφθασε τα €5,9 δισ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2025 σε σύγκριση με €4,8 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Αύξηση 41% στις εξαγωγές τον Σεπτέμβριο

Όσον αφορά τον Σεπτέμβριο, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 22,5% στο €1,2 δισ. σε σύγκριση με €986,3 εκατ. τον Σεπτέμβριο 2024.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Σεπτέμβριο 2025 ήταν €497,4 εκατ. σε σύγκριση με €354,1 εκατ. τον Σεπτέμβριο 2024, σημειώνοντας αύξηση 40,5%.

Tags

εμπόριοΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗεισαγωγέςεξαγωγές

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα