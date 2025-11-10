Στα €5,9 δισ. αυξήθηκε το εμπορικό έλλειμμα, αύξηση 41% στις εξαγωγές τον Σεπτέμβριο

Αύξηση παρουσίασε το εμπορικό έλλειμμα τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2025 αυξήθηκαν κατά 15,3% φθάνοντας στα €10,1 δισ. σε σύγκριση με €,8 δισ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2024.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών έφθασαν τα €4,2 δισ. σε σύγκριση με €4 δισ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2024, σημειώνοντας αύξηση 6,2%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου έφθασε τα €5,9 δισ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2025 σε σύγκριση με €4,8 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Αύξηση 41% στις εξαγωγές τον Σεπτέμβριο

Όσον αφορά τον Σεπτέμβριο, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 22,5% στο €1,2 δισ. σε σύγκριση με €986,3 εκατ. τον Σεπτέμβριο 2024.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Σεπτέμβριο 2025 ήταν €497,4 εκατ. σε σύγκριση με €354,1 εκατ. τον Σεπτέμβριο 2024, σημειώνοντας αύξηση 40,5%.