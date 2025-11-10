Κλείδωσε η ημερομηνία της επίσκεψης Έρχιουρμαν στην Άγκυρα – Συνάντηση με Ερντογάν για το Κυπριακό

Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου θα μεταβεί στην Άγκυρα ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, σύμφωνα με την Kıbrıs Postası.

Ο κ. Έρχιουρμαν θα πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Άγκυρα μετά την ανάληψη της ηγεσίας της τουρκοκυπριακής κοινότητας και θα έχει συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον οποίο θα συζητήσει το Κυπριακό.

Στο μεταξύ, στην Άγκυρα μεταβαίνουν σήμερα οι πολιτικοί αρχηγοί των τριών κομμάτων που συμμετέχουν στη «συγκυβέρνηση» στην τ/κ κοινότητα και οι οποίοι τάσσονται υπέρ της λύσης δύο κρατών.