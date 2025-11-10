Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Κλείδωσε η ημερομηνία της επίσκεψης Έρχιουρμαν στην Άγκυρα – Συνάντηση με Ερντογάν για το Κυπριακό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ουνάλ Ουστέλ, Φικρί Ατάογλου και Ερχάν Αρικλί ταξιδεύουν στην Άγκυρα σήμερα.

Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου θα μεταβεί στην Άγκυρα ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, σύμφωνα με την Kıbrıs Postası.

Ο κ. Έρχιουρμαν θα πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Άγκυρα μετά την ανάληψη της ηγεσίας της τουρκοκυπριακής κοινότητας και θα έχει συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον οποίο θα συζητήσει το Κυπριακό.

Στο μεταξύ, στην Άγκυρα μεταβαίνουν σήμερα οι πολιτικοί αρχηγοί των τριών κομμάτων που συμμετέχουν στη «συγκυβέρνηση» στην τ/κ κοινότητα και οι οποίοι τάσσονται υπέρ της λύσης δύο κρατών.

Tags

ΡΕΤΖΕΠ ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝΚΥΠΡΙΑΚΟΤΟΥΡΚΙΑΤΟΥΦΑΝ ΕΡΧΙΟΥΡΜΑΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα