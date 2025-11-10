Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Άντεξε 20 ημέρες»: Την αποφυλάκιση του Νικολά Σαρκοζί διέταξε το εφετείο του Παρισίου

Σύμφωνα με το σκεπτικό του εισαγγελέα, Νταμιάν Μπρινέ, «η εξαιρετική σοβαρότητα των γεγονότων και η αυστηρότητα της ποινής δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Την αποφυλάκιση του Νικολά Σαρκοζί διέταξε το μεσημέρι της Δευτέρας το Εφετείο του Παρισίου μετά την ολοκλήρωση της ακρόασης του πρώην προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας. 

Ο Σαρκοζί, που στη διάρκεια της ακρόασης, χαρακτήρισε «εφιάλτη» τη ζωή στη φυλακή, θα βρίσκεται υπό δικαστική επιτήρηση. Επιπλέον, το δικαστήριο απαγόρευσε στον Σαρκοζί να έχει οποιαδήποτε επικοινωνία με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανέν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σαρκοζί θα αναχωρήσει από τη φυλακή της Σαντέ στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας εντός της ημέρας. Νωρίτερα, ο εισαγγελέας είχε προτείνει στο εφετείο του Παρισιού την αποφυλάκιση του πρώην προέδρου της Γαλλίας. 

Σύμφωνα με το σκεπτικό του εισαγγελέα, Νταμιάν Μπρινέ, «η εξαιρετική σοβαρότητα των γεγονότων και η αυστηρότητα της ποινής δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη. Μόνο τα κριτήρια του άρθρου 144 (του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας) έχουν σημασία». Όπως εξήγησε ο εισαγγελέας Νταμιάν Μπρινέ, οι κίνδυνοι να συνεννοηθεί με ενδεχόμενους συνεργούς ή να ασκήσει πίεση σε μάρτυρες «στηρίζουν το αίτημα να τεθεί (ο Σαρκοζί) υπό δικαστική επιτήρηση.

