Παπαδούρης: «Παρασκήνιο και προσπάθεια αποφυγής ευθυνών στους Takata» – Πέντε μήνες στο σκοτάδι οι οικογένειες των θυμάτων

«Υπάρχει πολύ παρασκήνιο στην υπόθεση των Takata», ανέφερε ο βουλευτής Σταύρος Παπαδούρης στη συνεδρία της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποκαλύπτοντας ότι εταιρεία εισαγωγής αυτοκινήτων υπέβαλε έγγραφο για να εξαιρεθεί από την κατηγορία Οικονομικού Φορέα, ώστε να μην επωμιστεί το κόστος των αποζημιώσεων. «Το ζήτημα είναι να αποδοθεί Δικαιοσύνη», τόνισε. Η εν λόγω τοποθέτηση έγινε στην παρουσία του Αλέξανδρου Λούγκου και των γονιών των θυμάτων, Κυριάκου Όξυνου και Στυλιανής Γιωργαλλή, που περιέγραψαν την έλλειψη ενημέρωσης και την απογοήτευσή τους από τους χειρισμούς του κράτους.

«Αφού δεν μπορούν οι υπεύθυνοι να μιλήσουν με τους πεθαμένους, ας μιλήσουν μαζί μου. Να δουν τις ουλές μου, την ψυχολογική μου κατάσταση», είπε ο Αλέξανδρος, ο οποίος επιβίωσε το 2017 από ατύχημα με αερόσακο Takata. «Είμαι στην ευχάριστη θέση να είμαι ζωντανός, αλλά στη δυσάρεστη θέση κανένας να μην έχει το θάρρος να με αντικρίσει στα μάτια για να ενημερωθεί».

Ο Γιάννος Γιωργαλλής, πατέρας της Στυλιανής, σημείωσε ότι δεν υπήρξε καμία ενημέρωση για την πορεία των ερευνών. «Έχασα την κόρη μου, ένα παιδί 19 ετών με τα δικά του όνειρα, από αμέλεια, ανεπάρκεια και ανευθυνότητα. Ο Υπουργός Μεταφορών είχε ενημερωθεί για την κατάσταση με τους αερόσακους, αλλά δεν έκανε τίποτα. Διερωτώμαι γιατί είναι στη θέση του».

Η Μαρία Λούη Όξινου, μητέρα του Κυριάκου, ανέφερε ότι μετά τον θάνατο της Στυλιανής κλήθηκαν στην Επιτροπή Εμπορίου, «για να ακούσουμε τα ίδια που ακούγαμε για τόσο καιρό». Υπενθύμισε ότι ο Υπουργός Μεταφορών έλεγε δημόσια πως η ευθύνη ανήκει στους κατασκευαστές, ενώ οι προειδοποιήσεις για τους Takata υπήρχαν από το 2008. «Το 2013 υπήρχαν αναφορές στο ΤΟΜ μέσω του RAPEX, το 2015 και 2016 επιστολές πολιτών στο Υπουργείο Μεταφορών, το 2017 τραυματίζεται ο Αλέξανδρος και εκδίδεται πόρισμα που προειδοποιεί. Δεν καταλάβαιναν ότι πρόκειται για ωρολογιακή βόμβα;» διερωτήθηκε.

Όπως ανέφερε, το όχημα του Κυριάκου δόθηκε για ανταλλακτικά, και η μοναδική επικοινωνία από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ήταν ένα μήνυμα για τον ελαττωματικό αερόσακο. «Αν δεν δικαιωθούμε, θα αποταθούμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ελπίζουμε στη Νομική Υπηρεσία και στην Αστυνομία».

Επιστολή στον Αρχηγό- φωνές για συγκάλυψη

Η συζήτηση στην Επιτροπή διεξήχθη σε βαρύ κλίμα. Η πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου (ΑΚΕΛ) έδωσε εντολή να αποσταλεί επιστολή στον Αρχηγό Αστυνομίας για ενημέρωση ως προς το αν ερευνώνται τα έτη 2023 και 2024 και αν συμπεριλαμβάνεται ο Υπουργός Μεταφορών, εφόσον εξαιρέθηκε από το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής. «Η πολιτική αδιαφορία τιμωρείται μόνο με πολιτικές ευθύνες», είπε, υπενθυμίζοντας ότι ήδη από το 2023 είχαν γίνει καταγγελίες πως η υπόθεση θα κουκουλωθεί.

Η Ρίτα Σούπερμαν (ΔΗΣΥ) έκανε λόγο για «αναλγητικότητα του κράτους που έχει φτάσει στον έσχατο σημείο». «Είναι τραγικό για ένα κράτος να θυσιάζει τους πολίτες του», είπε.

Η Αλεξάνδρα Ατταλίδου σημείωσε ότι το κράτος απέτυχε να προστατεύσει το συμφέρον των πολιτών και ότι οι οικογένειες πρέπει να λάβουν δημόσια συγγνώμη, αποζημιώσεις και να υπάρξει δίωξη όσων έχουν ευθύνες.

Ο Ανδρέας Αποστόλου πρόσθεσε πως «είτε υπήρξαν πρόσωπα που δεν έκαναν τη δουλειά τους, είτε υπήρξαν οικονομικά συμφέροντα που εμπόδισαν τις ενέργειες. Και στις δύο περιπτώσεις είναι εγκληματικό».

Από τη Νομική Υπηρεσία αναφέρθηκε ότι το θανατηφόρο του Κυριάκου Όξυνου έχει μελετηθεί και εστάλη για περαιτέρω ενέργειες, ενώ ο διευθυντής Τροχαίας, Χάρης Ευρυπίδου, δήλωσε ότι οι υποθέσεις εξετάζονται, κάποιες έχουν σταλεί στη Νομική Υπηρεσία και άλλες αναμένουν γνωματεύσεις από το εξωτερικό. «Αναλαμβάνω να ενημερώσω προσωπικά τις οικογένειες για την πορεία των ερευνών», ανέφερε.

Η κ. Όξινου, υπενθύμισε ότι πρόσφατα σημειώθηκε νέος θάνατος από αερόσακο Takata στα κατεχόμενα, «όπου επικρατούν οι ίδιες καιρικές συνθήκες που τους ανατινάζουν». «Όλοι σφυρίζουν αδιάφορα», είπε, επισημαίνοντας ότι δεκάδες επικίνδυνα οχήματα εξακολουθούν να κυκλοφορούν.