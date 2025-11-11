Η ΣΕΚ θα διεκδικήσει σημαντικές αυξήσεις στην ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων

Σημαντικές αυξήσεις θα διεκδικήσει η ΣΕΚ στη διαδικασία της ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων, όπως αποφασίστηκε σήμερα κατά τη συνεδρία του Γενικού Συμβουλίου της ΣΕΚ, στο οποίο συζητήθηκε επίσης η επεκταση των συλλογικών συμβάσεων, η βελτίωση του ύψους παραχώρησης των Ταμείων Προνοίας και Ευημερίας, καθώς και ο Κατώτατος Μισθός.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου, ο ΓΓ της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας ανέφερε αρχικά πως κατά τη συνεδρία λήφθηκαν συγκεκριμένες αποφάσεις για μία σειρά από ζητήματα που αφορούν και επηρεάζουν τους εργαζόμενους σε συνάρτηση με την βελτίωση και των συνθηκών απασχόλησης, αλλά και των ωφελημάτων τους.

Όπως είπε, έχουν αποφασίσει όπως για το 2026, διεκδικηθούν σημαντικές αυξήσεις στην διαδικασία ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τους τη δυσανάλογη αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων σε σχέση με την αύξηση που έχουν παρουσιάσει οι μισθοί. Επίσης, συνέχισε, θα λαμβάνουν υπόψη το ψηλό κόστος ζωής, αλλά παράλληλα και το ψηλό κόστος απόκτησης κατοικίας.

Παράλληλα, είπε ο κ. Μάτσας, το ΓΣ της ΣΕΚ έχει αποφασίσει ότι θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην βελτίωση του ύψους παραχώρησης των Ταμείων Προνοίας, των Ταμείων Ευημερίας, θα δοθεί έμφαση στην βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας στην απασχόληση και παράλληλα, θα δημιουργηθούν συνθήκες ενδυνάμωσης της διασύνδεσης της προσωπικής με την επαγγελματική ζωή, δίνοντας επίσης ιδιαίτερη στόχευση στην πρόθεση σημείων και πολιτικών στις συλλογικές συμβάσεις που είναι να διασυνδέονται με την πρόθεση της τηλεργασίας.

Πέρα από αυτό, ο κ. Μάτσας δήλωσε πως έχουν δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην συζήτηση που αφορά στην ανάγκη ολοκλήρωσης με επιτυχία της μεταρρύθμισης του φορολογικού συστήματος, επαναεπιβεβαιώνοντας τις θέσεις που έχει εκφράσει η ΣΕΚ και κατά την πρόσφατη συζήτηση του θέματος στην Επιτροπή Οικονομικών.

Επίσης, είπε, συζήτησαν την ανάγκη ολοκλήρωσης της διαδικασίας σε σχέση με την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος με τρόπο που διασφαλίζεται ότι κανένας συνταξιούχος δεν θα λαμβάνει σύνταξη κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ υπενθύμισε την εκκρεμότητα η οποία βρίσκεται ενώπιον του Υπουργείου Εργασίας σε σχέση με την καθολική αποκατάσταση της αναλογιστικής αναπροσαρμογής του 12%.

Ο κ. Μάτσας είπε στη συνέχεια πως δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη βελτίωσης του ύψους του κατώτατου μισθού, διασυνδέοντας τον και με την ωριαία του απόδοση αλλά και με την τιμαριθμική αναπροσαρμογή, έτσι ώστε να δοθεί πραγματική στήριξη σε αυτές τις ομάδες του πληθυσμού οι οποίες καλύπτονται από τον κατώτατο μισθό.

Στο ΓΣ έχει συζητηθεί η εκκρεμότητα που διασυνδέεται με τον θεσμό της ΑΤΑ, υπενθυμίζοντας πως σήμερα το απόγευμα στις 5.30 ώρα θα υπάρξει η σύσκεψη των τεσσάρων συνδικαλιστικών οργανώσεων που συμμετέχουν στην διαπραγματευτική διαδικασία, έτσι ώστε να αξιολογήσουν τα δεδομένα τα οποία βρίσκονται ενώπιον τους και να πάρουν συλλογικά αποφάσεις.

Ο ΓΓ της ΣΕΚ χαιρέτισε στη συνέχεια το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει εκδώσει πριν από μερικές ώρες την απόφασή του σε σχέση με την Οδηγία για τον Ευρωπαϊκό Κατώτατο Μισό και η οποία δικαιώνει την πολιτική επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την προσδοκία του συνδικαλιστικού κινήματος έτσι ώστε οι πρόνοιες της συγκεκριμένης Οδηγίας να μπορέσουν να οδηγήσουν σε βελτίωση των όρων απασχόλησης, του ύψους των μισών, και την προώθηση και επέκταση του θεσμού της ΑΤΑ για να καλυφθεί το σύνολο των εργαζομένων.

«Από εδώ και πέρα καλείται η κυβέρνηση όπως αξιοποιήσει αυτή την απόφαση. Είμαστε ένα από τα πέντε κράτη που δεν έχουμε προσεγγίσει το θέμα στην βάση των υποχρεώσεων των υπολοίπων κρατών μελών και θα πρέπει παρ’ αυτά να κατατεθεί στην Βουλή το νομοσχέδιο το οποίο θα ενσωματώνει στο κυπριακό δίκαιο τις πρόνοιες της οδηγίας και παράλληλα θα πρέπει να επισπευθεί η διαδικασία έτσι ώστε μαζί με τους υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους να θέσουμε το πλαίσιο της στρατηγικής μέσα από την οποία θα μπορέσουμε να επεκτείνουμε τον θεσμό των συλλογικών συμβάσεων για να καλύψουμε το σύνολο των εργαζομένων», είπε.

Σε ερώτηση αν έχουν θέσει χρονοδιάγραμμα για επίτευξη του στόχου του 80% για τις συλλογικές συμβάσεις όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία, ο κ. Μάτσας είπε πως η ευθύνη για την συνομολόγηση συλλογικών συμβάσεων προκύπτει ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους, ανάμεσα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις εργοδοτικές οργανώσεις ή τους μεμονωμένους εργοδότες.

«Στόχευσή μας είναι να αξιοποιήσουμε αυτό το οποίο δημιουργείται ως δυνατότητα και δυναμική μέσα από την συγκεκριμένη οδηγία έτσι ώστε σε συνάρτηση με την στοχευμένη και επαναδιατυπωμένη και σήμερα οργανωτική ανάπτυξη να δημιουργήσουμε περισσότερες δυνατότητες για να καλύψουμε το σύνολο των εργαζομένων», είπε, προσθέτοντας πως μέχρι σήμερα υπήρχε μία προσμονή από την εργοδοτική πλευρά ότι το δικαστήριο θα αποδομούσε ουσιαστικά τη συγκεκριμένη οδηγία.

«Η απόφαση επιβεβαιώνει την δική μας προσδοκία και να είστε σίγουροι ότι μαζί με το κράτος και την υλοποίηση των δεσμεύσεων αλλά και των στόχων που τίθενται μέσα από την οδηγία θα μπορέσουμε να θέσουμε τις βάσεις έτσι ώστε να καλύψουμε ακόμη περισσότερους εργαζόμενους», είπε.

Σε ερώτηση σχετικά με τον Κατώτατο μισθό, είπε πως πρέπει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και προτεραιότητα στο κοινωνικό διάλογο μέσα από την αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου του εργατικού συμβουλευτικού σώματος.

«Παράλληλα θα πρέπει να επισπεύσουμε τις διαδικασίες έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε με επάρκεια και τα υπόλοιπα ανοιχτά ζητήματα που βρίσκονται ενώπιον μας. Έχουμε σημειώσει εμφαντικά πολλές φορές εδώ και αρκετούς μήνες ότι για τη ΣΕΚ αποτελεί προτεραιότητα η υλοποίηση των στόχων που τίθενται μέσα από την ανάληψη των καθηκόντων μας ως προεδρεύουσα χώρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε και πρόσθεσε πως όσο λιγότερα ανοιχτά ζητήματα παραμένουν μέχρι την ώρα της ανάληψης της Προεδρίας τόσο περισσότερο περιορισμένες θα είναι οι δυνατότητες ανατροπών.

Για τον Κατώτατο Μισθό είπε πως τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται είναι ιδιαίτερα περιορισμένα. «Θεωρούμε και ευελπιστούμε ότι πολύ σύντομα θα ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία που βρίσκεται ανοιχτή σε εκκρεμότητα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επικεντρωθούμε τις επόμενες εβδομάδες στην διαδικασία αναθεώρησης, βελτίωσης του ύψους του Κατώτατου Μισθού, διασυνδέοντάς τον και με την ωριαία του απόδοση», κατέληξε.

