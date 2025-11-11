Τμ. Δασών: Από τις 26 Νοεμβρίου αρχίζει η πώληση Χριστουγεννιάτικων δέντρων - Τα σημεία

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος πληροφορεί το κοινό ότι από την Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025, μέχρι και την Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025, θα πωλούνται στο κοινό Χριστουγεννιάτικα δέντρα στα ακόλουθα κέντρα πώλησης:

Διευκρινίζεται ότι τα δέντρα που θα διατεθούν προέρχονται από αραιώσεις δασικών φυτειών στο πλαίσιο δασοκομικών χειρισμών, που γίνονται με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών ανάπτυξης και μείωσης του ανταγωνισμού στις δασικές φυτείες.

Υπενθυμίζεται ότι η υλοτομία, η κατοχή και η μεταφορά Χριστουγεννιάτικων δέντρων χωρίς τη σχετική άδεια του Τμήματος Δασών αποτελεί, σύμφωνα με τον «Περί Δασών Νόμο του 2012», αδίκημα που τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι €5.000 ή φυλάκιση μέχρι έναν χρόνο ή και τις δύο ποινές μαζί.

Προτρέπονται οι ιδιώτες ιδιοκτήτες δέντρων να εξασφαλίζουν εκ των προτέρων τις αναγκαίες άδειες υλοτομίας και μεταφοράς και να τις παρουσιάζουν όταν τους ζητηθούν από Λειτουργούς του Τμήματος Δασών για έλεγχο. Παράλληλα, πριν μεταφέρουν τα δέντρα από τους τόπους υλοτομίας θα πρέπει να μεριμνούν για το σφράγισμα τους στο κάτω μέρος (εγκάρσια τομή) με σφραγίδα του Τμήματος Δασών, απευθυνόμενοι στον πλησιέστερο δασικό σταθμό.