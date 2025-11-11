Φέτος ξέρεις τι ζητάς, ξέρεις και πού θα το βρεις! Black Friday στον Κωτσόβολο

Κάποια τραγούδια δε ξεχνιούνται ποτέ. Κάποια ρεφρέν μένουν για πάντα χαραγμένα στη μνήμη μας. Και φέτος, ένα από αυτά επιστρέφει δυναμικά για να δώσει τον ρυθμό στη νέα Black Friday καμπάνια του Κωτσόβολου.

Με τίτλο «Ξέρεις τι ζητάς», η φετινή καμπάνια φέρνει στο προσκήνιο τη νοσταλγία των 00s, «ντύνοντας» την πιο αναμενόμενη στιγμή του χρόνου με pop διάθεση, χιούμορ και… ρυθμό. Ένα τραγούδι που έγινε hit στις πιο 00s στιγμές μας, επιστρέφει δυναμικά, μετατρέποντας τη Black Friday του 2025 σε μια εμπειρία γεμάτη ενέργεια, χαμόγελο και ρυθμό. Ο Κωτσόβολος ενώνει ξανά τρεις από τις πιο εμβληματικές φωνές των Hi-5, τη Shaya Hansen, τη Νάνσυ Στεργιοπούλου και τη Φρόσω Παπαχαραλάμπους, σε μια Y2K-revival εκδοχή του τραγουδιού «Ξέρω τι ζητάω». Είκοσι δύο χρόνια μετά, το κομμάτι αποκτά νέα πνοή, αποτυπώνοντας με τον πιο ευρηματικό τρόπο το πνεύμα της εποχής: γιατί όταν ξέρεις τι ζητάς, ξέρεις και πού θα το βρεις: στον Κωτσόβολο, τον απόλυτο Black Friday προορισμό.

Γιατί ο Κωτσόβολος ξέρει ακριβώς τι ζητά ο καταναλωτής:

Ζητάει high διαθεσιμότητα σε low τιμές και τις βρίσκει σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων, από τα μεγαλύτερα τεχνολογικά brands.

Ζητάει ευέλικτες λύσεις πληρωμών και τις βρίσκει με το Πλάνο Δόσεων *, που κάνει τις αγορές πιο εύκολες από ποτέ.

Ζητάει fast παραδόσεις και τις έχει με παράδοση συσκευών σε όλη την Κύπρο, άμεση παραλαβή σε 20' από τα Quick Points των καταστημάτων ή παράδοση με ραντεβού**, τη μέρα και ώρα που τον εξυπηρετεί.

Ζητάει σιγουριά και τη βρίσκει με τις ολοκληρωμένες λύσεις υπηρεσιών Τοποθέτησης, Εγγύησης & Ασφάλειας, καθώς ο Κωτσόβολος φροντίζει ώστε κάθε συσκευή να λειτουργεί στο 100% της.

Φέτος, η Black Friday δεν είναι απλώς μια περίοδος προσφορών είναι ένα comeback γεμάτο ρυθμό, ενέργεια και… τεχνολογία που κάνει τη ζωή καλύτερη.

Γιατί όταν ξέρεις τι ζητάς, το βρίσκεις εκεί που σε καταλαβαίνουν πραγματικά:

στον Κωτσόβολο, τον προορισμό που ξέρει τι ζητάει ο σύγχρονος καταναλωτής, με low τιμές, high διαθεσιμότητα, fast παραδόσεις και λύσεις ευέλικτων πληρωμών!

Όλα αυτά, με αγορές που γίνονται, όπως επιλέγει ο καθένας, στα 3 καταστήματα στην Κύπρο, τηλεφωνικά στο 2245 9999, αλλά και online στο kotsovolos.cy,

Ανακάλυψε περισσότερες πληροφορίες για το φετινό Black Friday του Κωτσόβολου και μείνε συντονισμένος, για τις μοναδικές προσφορές που έρχονται… για όσους ξέρουν τι ζητούν!

Δες το βίντεο της Black Friday καμπάνιας και μπες στο ρυθμό.

* Η πληρωμή με Πλάνο Δόσεων ισχύει μόνο για αγορές που γίνονται στα φυσικά καταστήματα.

** Ισχύει για συγκεκριμένες περιοχές και μέγεθος συσκευών.