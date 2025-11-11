Μέρα του Ιδρυτή στο Πανεπιστήμιο Frederick

Σε μια σεμνή τελετή στον προαύλιο χώρο του Πανεπιστημίου Frederick πραγματοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου η «Μέρα του Ιδρυτή», στη μνήμη του ιδρυτή του Πανεπιστημίου και του Frederick Institute of Technology, Μιχάλη Φρειδερίκου. Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος του Αθλητικού Σωματείου «Αχιλλέας Καϊμακλίου» και Βουλευτής κ. Μαρίνος Μουσιούττας, ο Κύπριος γλύπτης Θεόδουλος Γρηγορίου, και σύσσωμη η πανεπιστημιακή κοινότητα, φοιτητές και φοιτήτριες, μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, και φίλοι του Πανεπιστημίου και του Μιχάλη Φρειδερίκου.

Σκοπός της «Μέρας του Ιδρυτή» είναι να τιμάται το έργο αυτού του ανθρώπου που πρόσφερε απλόχερα ευκαιρίες σε χιλιάδες νέους και νέες να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Στην ομιλία της η κα Νατάσσα Φρειδερίκου, Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick, ανέφερε: «Ο Μιχάλης Φρειδερίκου ήταν μια έντονη προσωπικότητα. Οι αρχές, οι αξίες και τα πιστεύω του ήταν αδιαπραγμάτευτα.

Κι όμως, κατάφερνε να εμπνέει όσους βρίσκονταν γύρω του, να τους μεταδίδει το όραμά του, να τους μεταμορφώνει και να τους κάνει συνοδοιπόρους του — με εκείνον αρχηγό και μαέστρο. Έβλεπε την εκπαίδευση ως πράξη φροντίδας, μεταμόρφωσης, ευθύνης και κοινωνικής συνείδησης. Αυτή η φιλοσοφία του είναι η πιο πολύτιμη κληρονομιά που μας άφησε. Η συμβουλή που έδινε στους συνεργάτες του ήταν πάντα να είναι κοντά στους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Πάντα πίστευε στη δύναμη της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού.»

Χαιρετίζοντας την τελετή, ο Πρόεδρος του Αθλητικού Σωματείου «Αχιλλέας Καϊμακλίου» κ. Μαρίνος Μουσιούττας εξήρε την προσωπικότητα και το έργο του Μιχάλη Φρειδερίκου, αλλά και τη γενικότερη προσφορά του Πανεπιστημίου στην κοινωνία, επισημαίνοντας ότι «Ο αείμνηστος Μιχάλης Φρειδερίκου έχοντας βαθιά πίστη στους νέους και τις νέες, πρόσφερε ευκαιρίες σε χιλιάδες ανθρώπους για να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Οι αξίες και οι αρχές του Μιχάλη Φρειδερίκου- βαθιά ανθρωπιστικές με σεβασμό στο άτομο και πίστη στο συλλογικό καλό- πλαισιώνουν και σήμερα το Πανεπιστήμιο που ο ίδιος ίδρυσε. Ο Μιχάλης Φρειδερίκου μάς έμαθε ότι η εκπαίδευση είναι δύναμη. Ότι η πίστη στους ανθρώπους και η αγάπη για τον τόπο μπορούν να αλλάξουν ζωές. Και αυτή η πίστη, αυτή η αγάπη εξακολουθούν να οδηγούν και σήμερα το Πανεπιστήμιο Frederick.»

Αυτή τη μέρα κάθε χρόνο φυτεύεται συμβολικά στο Πανεπιστήμιο Frederick ένα δέντρο, αφιερωμένο σε κάθε ακαδημαϊκή χρονιά. «Το δέντρο κάθε χρονιάς μεγαλώνει και αναπτύσσεται μαζί με την πανεπιστημιακή μας κοινότητα. Οι ρίζες του δέντρου που του παρέχουν τροφή, δύναμη και σταθερότητα αντιπροσωπεύουν τις αρχές και τις αξίες που μας άφησε ο Μιχάλης Φρειδερίκου και που μας κρατούν ενωμένους. Τα κλαδιά του, αντιπροσωπεύουν την ανάπτυξη του κάθε μέλους της κοινότητάς μας», ανέφερε η κα Φρειδερίκου.

Η κα Φρειδερίκου αναφέρθηκε επίσης στις δράσεις του Πανεπιστημίου Frederick στη μνήμη του ιδρυτή του, όπως οι πλήρεις υποτροφίες Μιχάλη Φρειδερίκου, αλλά και η καθιέρωση των ετήσιων Βραβείων Μιχάλη Φρειδερίκου. Παράλληλα αναφέρθηκε και στη μεγάλη εορταστική εκδήλωση για τα 60 χρόνια του Πανεπιστημίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Φεβρουαρίου 2026.

Εκτός από την καθιερωμένη δενδροφύτευση, φέτος η Μέρα του Ιδρυτή περιελάβανε και μια νέα, ξεχωριστή προσθήκη: την αποκάλυψη ενός γλυπτού, που σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε από φοιτητές και φοιτήτριες στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 60 χρόνια του Πανεπιστημίου Frederick.

Το γλυπτό Out of the Box συμβολίζει τη δύναμη της εκπαίδευσης να ανοίγει νέους ορίζοντες, να εμπνέει, να διευρύνει τη σκέψη και να καλλιεργεί την προσωπική, δημιουργική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη. Το γλυπτό είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας φοιτητών και φοιτητριών του προγράμματος Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Frederick και του προγράμματος Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Frederick Institute of Technology.

Φοιτητές και φοιτήτριες, υπό την καθοδήγηση των διδασκόντων Hourig Torosian και Σίμου Μαρκιτανή, στο πλαίσιο των μαθημάτων Image Making Processes και Ειδικών Συγκολλήσεων αντίστοιχα, ανέλαβαν αυτό το εγχείρημα με αφορμή τα 60χρονα του Πανεπιστημίου Frederick. Μέσα από το συγκεκριμένο project, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εμβάθυναν στο θέμα του ρόλου της εκπαίδευσης. Κάθε φοιτητής και φοιτήτρια του προγράμματος Οπτικής Επικοινωνίας πρότεινε ένα σχέδιο για το γλυπτό. Επιλέγηκε το έργο της Ροδοθέας Φιλίππου, και στη συνέχεια το γλυπτό υλοποιήθηκε από τους φοιτητές του προγράμματος «Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων - Συγκολλήσεις».