Υπουργός Οικονομικών: Η Kυβέρνηση προωθεί μέτρα για διευκόλυνση επενδύσεων

Η Κυβέρνηση προωθεί διάφορα μέτρα για τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου πλαισίου και τη διευκόλυνση των επενδύσεων, ανέφερε την Τρίτη ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, προσθέτοντας πως ο αεροπορικός τομέας είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία μας, καθώς συμβάλλει στην ανάπτυξη άλλων βασικών τομέων της οικονομίας της Κύπρου και υποστηρίζει τη συνδεσιμότητα της χώρας.

Σε χαιρετισμό του στα εγκαίνια του νέου υπόστεγου της Bird Aviation, στο παλαιό αεροδρόμιο Λάρνακας, ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός είπε ότι πρόκειται για «σημαντικό» επενδυτικό έργο που αποτελεί «ζωντανό παράδειγμα της εμπιστοσύνης που δείχνουν οι επενδυτές στις προοπτικές της χώρας μας».

Η Bird Aviation, συνέχισε, είναι μια κυπριακή εταιρεία, η οποία τα τελευταία δέκα χρόνια δραστηριοποιείται στον τομέα της επισκευής και συντήρησης αεροσκαφών στις εγκαταστάσεις της στο παλιό αεροδρόμιο Λάρνακας.

Πρόσθεσε ότι «από την ίδρυση του υπόστεγου της Bird Aviation το 2016, η εταιρεία έχει επενδύσει σημαντικά ποσά στον εκσυγχρονισμό της παλιάς βάσης της Cyprus Airways, προκειμένου να πραγματοποιεί τις εξειδικευμένες δραστηριότητές της. Το νέο υπόστεγο που εγκαινιάζεται σήμερα αντιπροσωπεύει μια επένδυση που ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας εκ νέου τη δέσμευση της Bird Aviation για συνεχή επέκταση στην Κύπρο».

Σήμερα ανέφερε ο κ. Κεραυνός «η Bird Aviation απασχολεί περισσότερους από 250 υπαλλήλους, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι Κύπριοι, ενώ οι πελάτες της εταιρείας είναι μερικές από τις σημαντικότερες αεροπορικές εταιρείες στην Ευρώπη, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή».

Αφού είπε πως «η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στο κράτος» ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι «η ανάπτυξη πηγάζει από τον συνδυασμό της κυβερνητικής πολιτικής και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, όπου το κράτος δημιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο, αλλά η ανάπτυξη καθοδηγείται από την αγορά, τις επενδύσεις και την καινοτομία».

Ανέφερε ακόμα ότι «οι άμεσες ξένες επενδύσεις δεν είναι απλώς ροές κεφαλαίων, αλλά αποτελούν βασικούς μοχλούς ανάπτυξης, καινοτομίας και συνεργασίας». Συμβάλλουν, πρόσθεσε, στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας, ενώ σημείωσε πως «για τον λόγο αυτό, η Κυβέρνηση προωθεί διάφορα μέτρα για τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου πλαισίου και τη διευκόλυνση των επενδύσεων».

Αναφερόμενος στην επένδυση της Bird Aviation, ο κ. Κεραυνός είπε πως «είναι μια αξιοσημείωτη επενδυτική πρωτοβουλία που δημιουργεί ισχυρές συνέργειες με τον ζωτικό τομέα του τουρισμού, προσφέροντας πολλαπλά οφέλη για τη χώρα και υποστηρίζοντας το όραμα της Κυβέρνησης να καθιερώσει την Κύπρο ως περιφερειακό αεροπορικό κόμβο. Ο αεροπορικός τομέας είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία μας, καθώς συμβάλλει στην ανάπτυξη άλλων βασικών τομέων της οικονομίας της Κύπρου και υποστηρίζει τη συνδεσιμότητα της Κύπρου».

Αφού καλωσόρισε την Bird Aviation, ο Υπουργός είπε ότι «αναγνωρίζουμε ότι ενισχύει πραγματικά την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας» και συνεχάρη την εταιρεία «για την επιτυχημένη πορεία ανάπτυξής της ως πάροχος υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και γενικής επισκευής αεροσκαφών στην περιοχή».

Στον δικό του χαιρετισμό ο Frederic Pralus, Διευθύνων Σύμβουλος της Bird Aviation είπε πως όταν η εταιρεία ιδρύθηκε στην Κύπρο, η χώρα δεν είχε καθιερωμένη παράδοση στον τομέα της συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών(MRO). Ο συγκεκριμένος τομέας είναι ένας «από τους πιο σταθερούς και βασικούς πυλώνες της αεροπορίας. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, αντιπροσωπεύει μια αγορά πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο, εξασφαλίζοντας ότι τα αεροσκάφη παραμένουν ασφαλή, αποδοτικά και αξιόπιστα και η Κύπρος βρίσκεται σε ιδανική θέση για να διαδραματίσει ρόλο σε αυτόν τον τομέα» πρόσθεσε.

Είπε ότι «βρισκόμαστε στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, με εξαιρετική συνδεσιμότητα και ένα ισχυρό κανονιστικό πλαίσιο, το νησί μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος για τις αεροπορικές υπηρεσίες».

Ο κ. Pralus ανέφερε ακόμα ότι σε λίγους μήνες, η Bird Aviation θα συμπληρώσει 10 χρόνια από την ίδρυσή της στην Κύπρο και «από την αρχή, η δέσμευσή μας ήταν σαφής, να φέρουμε στην Κύπρο μια εγκατάσταση συντήρησης, επισκευής και ανακαίνισης αεροσκαφών διεθνών προδιαγραφών, ικανή να προσελκύσει αεροπορικές εταιρείες από το εξωτερικό και να δημιουργήσει αξία σε τοπικό επίπεδο». Από τότε, συνέχισε, έχουμε επενδύσει εκατομμύρια ευρώ σε υποδομές, εργαλεία και εκπαίδευση και, σε αντάλλαγμα, έχουμε αποφέρει ακόμη περισσότερα εκατομμύρια σε συνάλλαγμα για την οικονομία της Κύπρου.

Σήμερα, είπε «η Bird Aviation συγκαταλέγεται μεταξύ των ιδιωτικών βιομηχανικών εταιρειών της Κύπρου που προσελκύουν σταθερά διεθνείς επιχειρήσεις, δημιουργούν θέσεις εργασίας για εξειδικευμένο προσωπικό και συμβάλλουν στο ισοζύγιο εξαγωγών της χώρας. Στους πελάτες μας συγκαταλέγονται κορυφαίοι ευρωπαϊκοί αερομεταφορείς και είμαστε περήφανοι που πολλές από τις πιο φημισμένες αεροπορικές εταιρείες μας εμπιστεύονται συνεχώς τα τελευταία πέντε χρόνια, αναθέτοντάς μας σύνθετα έργα συντήρησης και τροποποίησης βάσεων».

Όπως είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «το καλύτερο έρχεται, με αεροπορικές εταιρείες από την Ινδία και την Κεντρική Ασία. Οι τρέχουσες δραστηριότητές μας ξεπερνούν τις 7 χιλιάδες παραγωγικές ώρες εργασίας την εβδομάδα, με ομάδες που εργάζονται καθημερινά για την έγκαιρη παράδοση των αεροσκαφών και την παροχή συντήρησης υψηλής ποιότητας».

Ανέφερε επίσης ότι «σήμερα λειτουργούμε τρεις γραμμές συντήρησης αεροσκαφών μικρών αποστάσεων και σύντομα θα επεκταθούμε σε τέσσερις, χάρη στο τρίτο υπόστεγο, το οποίο βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης. Μέχρι το 2026, η Bird Aviation επιθυμεί να λειτουργεί έξι χώρους για αεροσκάφη μικρών αποστάσεων και έναν χώρο για αεροσκάφη μεγάλων αποστάσεων, εισάγοντας νέες δυνατότητες συντήρησης για διαφορετικούς τύπους αεροσκαφών» είπε.

Eξάλλου ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Uri Sirkis, ανέφερε ότι «η συγκεκριμένη επέκταση αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Bird Aviation να καταστεί ένας ανταγωνιστικός πάροχος ποιοτικών υπηρεσιών στην Ανατολική Μεσόγειο» και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του «στην προοπτική της Κύπρου να εξελιχθεί σε σημαντικό κόμβο για την αεροπορική βιομηχανία».

Κοιτώντας μπροστά, σημείωσε «η στρατηγική μας παραμένει εστιασμένη και φιλόδοξη, δηλαδή θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε εγκαταστάσεις, σε τεχνολογία και στους ανθρώπους μας. Ήδη προετοιμαζόμαστε για την επόμενη φάση επέκτασης, προσθέτοντας νέους χώρους και δυνατότητες για να φιλοξενήσουμε αεροσκάφη μεγάλων αποστάσεων και στόλους νέας γενιάς».

Ο στόχος μας κατέληξε ο κ. Sirkis «είναι απλός και σταθερός να καθιερώσουμε την Bird Aviation ως περιφερειακό κέντρο αριστείας για τη συντήρηση αεροσκαφών - μια εταιρεία που ανταγωνίζεται στο υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο, παραμένοντας περήφανα με έδρα την Κύπρο».

