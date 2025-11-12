Eπικαιροποίηση οικονομοτεχνικών μελετών για GSI συμφώνησαν Κύπρος, Ελλάδα και Κομισιόν

Στην επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών μελετών για το έργο Great Sea Interconnector (GSI) συμφώνησαν Κύπρος, Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Έχουμε καταλήξει ότι το διασυνοριακό έργο πρέπει να περάσει σε μια επικαιροποίηση, έστω και στο οικονομικό κομμάτι. Η πιο σημαντική παράμετρος αυτής της μελέτης είναι να προσελκύσουμε ισχυρούς επενδυτές, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν το έργο, ώστε οι προκλήσεις γύρω από το οικονομικό και πιθανόν και το τεχνικό κομμάτι να είναι βιώσιμες», δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γιώργος Παπαναστασίου, μετά την τριμερή συνάντηση με τον Έλληνα Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης, της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, στις Βρυξέλλες. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Υφυπουργός Ενέργειας της Ελλάδας, Νίκος Τσάφος, καθώς και η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κύπρου στην ΕΕ, Χριστίνα Ράφτη.

Το έργο συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κι έχει λάβει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους €657 εκατ., και οι τρεις πλευρές συμφώνησαν όπως πραγματοποιηθεί επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών μελετών για το GSI, που εντάσσεται επίσης στην πρωτοβουλία «Energy Highways», με στόχο την ενίσχυση του ενδιαφέροντος για το έργο από δυνητικούς επενδυτές.

Κατά τη συζήτηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας, οι Υπουργοί Ενέργειας Κύπρου και Ελλάδας υπογράμμισαν, παράλληλα, την ανάγκη για εξάλειψη των ροών φυσικού αερίου από τη Ρωσία προς την ΕΕ, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα ασφαλέστερο και βιώσιμο ενεργειακό σύστημα. Επιπλέον, ο κ. Παπαναστασίου επανέλαβε την ετοιμότητα της Κύπρου να συμβάλει ενεργά στις ενεργειακές προτεραιότητες της Ευρώπης, ενόψει της επερχόμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, με έμφαση στις διασυνοριακές διασυνδέσεις και την ασφάλεια προμήθειας της Ένωσης, ενώ ανέδειξε τη δυνατότητα αξιοποίησης των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω του τερματικού σταθμού της Αλεξανδρούπολης, ως μέρος του κάθετου ενεργειακού διαδρόμου της ΕΕ.Η συνάντηση έλαβε χώρα μετά το πέρας 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου - Ελλάδας, όπου αποφασίστηκε η επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κ. Παπαναστασίου δήλωσε πως "έχουμε καταλήξει ότι το διασυνοριακό έργο πρέπει να περάσει σε μια επικαιροποίηση, έστω και στο οικονομικό κομμάτι. Η πιο σημαντική παράμετρος αυτής της μελέτης είναι να προσελκύσουμε ισχυρούς επενδυτές, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν το έργο, ώστε οι προκλήσεις γύρω από το οικονομικό και πιθανόν και το τεχνικό κομμάτι να είναι βιώσιμες. Με αυτή τη λογική κινούμαστε προς την κατεύθυνση της συγκεκριμένης μελέτης, έτσι ώστε να εντάξουμε το τεχνο-οικονομικό σκέλος στο νέο περιβάλλον, το οποίο στοχεύει στην εξεύρεση ισχυρών παικτών και ταμείων που θα μπορούν να ενισχύσουν οικονομικά το έργο», τόνισε ο Υπουργός.

«Πέρα από αυτό, θα ήθελα να αναφερθώ στην επερχόμενη Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία από τις προτεραιότητές μας θα είναι τα διασυνοριακά έργα και τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς και η προστασία των ενεργειακών υποδομών και έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως και του έργου του Great Sea Interconnector (GSI)», πρόσθεσε.

Ευχαρίστησε τον Έλληνα ομόλογό του και τον Υφυπουργό "για την προσπάθεια και την κατεύθυνση υλοποίησης ενός πάρα πολύ σημαντικού έργου, το οποίο θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κυπριακής Δημοκρατίας, του τελευταίου κράτους-μέλους της ΕΕ που δεν είναι συνδεδεμένο με το ευρωπαϊκό δίκτυο».

Είπε ακόμη πως «η διάσταση 3+1 είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η μηδενική πλέον παροχή ρωσικού φυσικού αερίου δίνει λύσεις μέσα από τον κάθετο διάδρομο, ο οποίος ξεκινά από την Αλεξανδρούπολη και φτάνει στην Ουκρανία, μέσω άλλων χωρών».

«Η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να συμβάλει μέσα από τα κοιτάσματα που βρίσκονται σε εξέλιξη, σύντομα θα υπάρχει και το πρώτο φυσικό αέριο στην επιφάνεια, το οποίο θα υγροποιηθεί μέσω Αιγύπτου. Έτσι, το σημείο εισόδου προς την κατεύθυνση του Κάθετου Διαδρόμου μπορεί να είναι και το κυπριακό φυσικό αέριο», ανέφερε

Από τη μεριά του, ο Έλληνας Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε πως ενημέρωσαν τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης "για τις σημαντικές συμφωνίες που αποφασίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα με τους Αμερικανούς Υπουργούς, συμφωνίες που οδηγούν στην απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, τη στροφή προς το αμερικανικό αέριο με κύρια πύλη εισόδου την Ελλάδα».

«Συζητήσαμε επίσης για τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας 3 + 1 που είχαμε με τον Κύπριο Υπουργό, με τους Υπουργούς Ενέργειας της Αμερικής και του Ισραήλ. Υπογραμμίσαμε την ανάγκη να επικαιροποιηθούν τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου και Ελλάδας, όπως δήλωσε πριν από λίγες ώρες ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Κύπριος Πρόεδρος, ενόψει και του δυνητικού επενδυτικού ενδιαφέροντος. Τέλος, επισημάναμε την ανάγκη η Ευρώπη να κινηθεί γρήγορα, να ενισχύσει τα έργα διασυνδεσιμότητας, για την περαιτέρω αποκλιμάκωση της τιμής σε ενέργειες για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις», τόνισε ο Παπασταύρου.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις Βρυξέλλες, ο κ. Παπαναστασίου συναντήθηκε και με τον Επίτροπο για τη Δημοκρατία, Δικαιοσύνη, Κράτος Δικαίου και Δικαιώματα των Καταναλωτών, Μίχαελ ΜακΓκραθ. Σύμφωνα με την Κομισιόν, συζήτησαν την επερχόμενη Ατζέντα για τους Καταναλωτές, το 28ο καθεστώς (ένα νέο νομικό πλαίσιο για καινοτόμες επιχειρήσεις) καθώς και το πρώτο πακέτο omnibus, ενόψει και της επερχόμενης Κυπριακής Προεδρίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ