Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Δέχεται να καταθέσει η Annie Alexoui αλλά με επιφυλάξεις - «Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε κ. Φυτιρή»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Απαντώντας στον Κώστα Φυτιρή δηλώνει επιφυλακτική, μιλά για αμυντική στάση και προειδοποιεί ότι διαθέτει στοιχεία που θα δώσει σταδιακά

Δέχεται να καταθέσει, αλλά με όρους και μέσω δικηγόρου δηλώνει η Annie Alexoui , απαντώντας δημόσια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Φυτιρή.

Σχετικά άρθρα:

Σε ανάρτησή της, η Annie Alexoui ξεκαθαρίζει ότι προτίθεται να προχωρήσει σε κατάθεση ώστε «να ανοίξει η υπόθεση», όπως αναφέρει, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτό θα γίνει μέσω δικηγόρου στην Κύπρο, τον οποίο εμπιστεύεται αποκλειστικά. Δηλώνει ότι δεν γνωρίζει τα διαδικαστικά και ότι οι λεπτομέρειες θα καθοριστούν σε συνεννόηση με τον νομικό της σύμβουλο.

Όπως αναφέρει, η απόφασή της συνδέεται με το γεγονός ότι – κατά την ίδια – οι Αρχές δεν προχωρούν αυτεπάγγελτα και ζητούν από την ίδια να δώσει κατάθεση. Στο πλαίσιο αυτό, δηλώνει πως θα συντάξει γραπτή κατάθεση, επισημαίνοντας ότι θα είναι «πάρα πολύ επιφυλακτική» τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστεί τη διαδικασία.

Η Annie Alexoui εκφράζει έντονη δυσπιστία απέναντι στις Αρχές, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι να παρουσιαστεί ως αναξιόπιστη. Τονίζει ότι θα τηρήσει αρχικά αμυντική στάση, ενώ αναφέρει ότι διαθέτει στοιχεία τα οποία προτίθεται να αξιοποιεί εφόσον αμφισβητείται η αξιοπιστία της.

Αναφερόμενη στον Υπουργό Δικαιοσύνης, δηλώνει ότι αποτελεί βασικό λόγο για τον οποίο μπαίνει στη διαδικασία της κατάθεσης, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν τον εμπιστεύεται πλήρως. Παράλληλα, σημειώνει ότι δεν επιθυμεί, σε αυτή τη φάση, να κινηθεί προσωπικά εναντίον του, λέγοντας πως θέλει να διατηρήσει την πεποίθηση ότι «θα κάνει ό,τι μπορεί», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο σύγκρουσης σε αντίθετη περίπτωση.

Tags

ΚΑΤΑΘΕΣΗΚΩΣΤΑΣ ΦΥΤΙΡΗΣANNIE ALEXUI

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα