Δέχεται να καταθέσει η Annie Alexoui αλλά με επιφυλάξεις - «Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε κ. Φυτιρή»

Δέχεται να καταθέσει, αλλά με όρους και μέσω δικηγόρου δηλώνει η Annie Alexoui , απαντώντας δημόσια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Φυτιρή.

Σε ανάρτησή της, η Annie Alexoui ξεκαθαρίζει ότι προτίθεται να προχωρήσει σε κατάθεση ώστε «να ανοίξει η υπόθεση», όπως αναφέρει, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτό θα γίνει μέσω δικηγόρου στην Κύπρο, τον οποίο εμπιστεύεται αποκλειστικά. Δηλώνει ότι δεν γνωρίζει τα διαδικαστικά και ότι οι λεπτομέρειες θα καθοριστούν σε συνεννόηση με τον νομικό της σύμβουλο.

Όπως αναφέρει, η απόφασή της συνδέεται με το γεγονός ότι – κατά την ίδια – οι Αρχές δεν προχωρούν αυτεπάγγελτα και ζητούν από την ίδια να δώσει κατάθεση. Στο πλαίσιο αυτό, δηλώνει πως θα συντάξει γραπτή κατάθεση, επισημαίνοντας ότι θα είναι «πάρα πολύ επιφυλακτική» τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστεί τη διαδικασία.

Η Annie Alexoui εκφράζει έντονη δυσπιστία απέναντι στις Αρχές, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι να παρουσιαστεί ως αναξιόπιστη. Τονίζει ότι θα τηρήσει αρχικά αμυντική στάση, ενώ αναφέρει ότι διαθέτει στοιχεία τα οποία προτίθεται να αξιοποιεί εφόσον αμφισβητείται η αξιοπιστία της.

Αναφερόμενη στον Υπουργό Δικαιοσύνης, δηλώνει ότι αποτελεί βασικό λόγο για τον οποίο μπαίνει στη διαδικασία της κατάθεσης, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν τον εμπιστεύεται πλήρως. Παράλληλα, σημειώνει ότι δεν επιθυμεί, σε αυτή τη φάση, να κινηθεί προσωπικά εναντίον του, λέγοντας πως θέλει να διατηρήσει την πεποίθηση ότι «θα κάνει ό,τι μπορεί», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο σύγκρουσης σε αντίθετη περίπτωση.