Μάχη για ΑΤΑ και συλλογικές συμβάσεις

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Στη μάχη κατάληξης σε συμφωνία για την ΑΤΑ μπαίνει η προοπτική της περαιτέρω επέκτασης του θεσμού μέσω του κατώτατου μισθού. Ελπίζουν στην αξιοποίηση της Οδηγίας ΕΕ οι συντεχνίες, σύσταση και όχι υποχρέωση, λένε οι εργοδότες. Ζήτησαν συνάντηση με τον Πρόεδρο οι συντεχνίες και περιμένουν απάντηση

Στη μάχη της κατάληξης σε συμφωνία για την ΑΤΑ μπαίνει η προοπτική της περαιτέρω επέκτασης του θεσμού προκειμένου να την απολαμβάνουν περισσότεροι εργαζόμενοι και τα εργαλεία που θα αξιοποιηθούν προς τον σκοπό αυτό. Οι συντεχνίες που αναμένουν διευκρινίσεις από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κυρίως για το θέμα της διασύνδεσης ΑΤΑ και κατώτατου μισθού προκειμένου να μην υπάρχει άνιση μεταχείριση ...

