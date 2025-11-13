Επίτροπος Γιόργκενσεν: Θα συνεχίσουμε να προωθούμε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να κάνει ό,τι μπορεί για να προωθήσει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, Great Sea Interconnector (GSI), δήλωσε χθες, Τετάρτη ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν στο ΚΥΠΕ.

Στο πλαίσιο της τριμερούς συνάντησης που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στις Βρυξέλλες, ο κ. Γιόργκενσεν είχε συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, Γιώργο Παπαναστασίου, και τον Έλληνα Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, με αντικείμενο την προώθηση και επιτάχυνση της υλοποίησης του GSI..

Στη δήλωση του στο ΚΥΠΕ, ο Επίτροπος έκανε λόγο για μια «παραγωγική συνάντηση» με τους Υπουργούς Ενέργειας της Ελλάδας και της Κύπρου, ως συνέχεια της τηλεδιάσκεψης που είχνα τον Οκτώβριο. «Συζητήσαμε βασικές ενεργειακές πρωτοβουλίες, όπως τον Great Sea Interconnector, ένα έργο που η ΕΕ υποστηρίζει ισχυρά, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης μέσω του Μηχανισμού 'Σύνδεσμος για την Ευρώπη - Connecting Europe Facility' (CEF)», ανέφερε.

«Η πρωτοβουλία 'Ενεργειακές Λεωφόροι', που ανακοινώθηκε από την Πρόεδρο φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης, περιλαμβάνει την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την ηπειρωτική Ευρώπη, τερματίζοντας έτσι την ηλεκτρική απομόνωση του νησιού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να κάνει ό,τι μπορεί για να προωθήσει αυτό το έργο. Αναμένω με χαρά να συνεχίσω να συνεργάζομαι με την Ελλάδα και την Κύπρο για να το υλοποιήσουμε στην πράξη», πρόσθεσε ο Επίτροπος.

«Η καλύτερη και ενισχυμένη διασυνδεσιμότητα είναι απαραίτητη για την ΕΕ — για να μειώσει τις τιμές ενέργειας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας και για να εξασφαλίσει την ενεργειακή μας ανεξαρτησία» κατέληξε η δήλωση Γιόργκενσεν.

Ο Επίτροπος αναφέρθηκε στη σημασία της συνάντησης της Τετάρτης με ανάρτηση του στο Χ (πρώην Twitter), όπου έγραψε για «εποικοδομητική συνάντηση με τους Υπουργούς Ενέργειας Ελλάδας & Κύπρου, σχετικά με βασικά ενεργειακά θέματα και έργα, συμπεριλαμβανομένης του Great Sea Interconnector - την οποία η ΕΕ υποστηρίζει σθεναρά. Η καλύτερη και βελτιωμένη διασύνδεση είναι απαραίτητη για τη μείωση των τιμών ενέργειας και για την ανεξαρτησία μας. Οι Ενεργειακές Λεωφόροι έρχονται σύντομα!»

ΚΥΠΕ