Τα καταθετικά και δανειστικά επιτόκια ανά τράπεζα τον Σεπτέμβριο

Νέα αναλυτικά στοιχεία ανά τράπεζα για τα επιτόκια καταθέσεων και δανείων τον Σεπτέμβριο του 2025, έδωσε την Πέμπτη στη δημοσιότητα η Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το μέσο επιτόκιο καταθέσεων από νοικοκυριά, κατοίκους ευρωζώνης, ανήλθε στο 1,10% από 1,08% τον Αύγουστο.

Το υψηλότερο επιτόκιο καταθέσεων προσφέρει η Εθνική Τράπεζα με 1,44% από 1,47% τον προηγούμενο μήνα και ακολουθεί η Ancoria Bank με 1,26% από 1,25%.

Η Jordan Ahli Bank δίνει επιτόκιο 1,25% από 1,38% τον Αύγουστο και η Ελληνική 1,19% -Eurobank Ltd από 0,97%. Για την Eurobank δεν δημοσιοποιήθηκε νούμερο για το Σεπτέμβριο. Τον Αύγουστο το επιτόκιο ήταν 1,28%.

Το καταθετικό της cdbbank είναι 1,12% από 1,09% και της Alpha Bank 1,04% από 1,07%. Όσον αφορά τον ΟΧΣ, αυξήθηκε ελαφρώς στο 0,76% στο 0,75%. H Τράπεζα Κύπρου έχει το χαμηλότερο καταθετικό επιτόκιο και ανέρχεται σε 0,72% από 0,76%.

Στις επιχειρήσεις, το υψηλότερο καταθετικό επιτόκιο έχει η Astrobank (1,70%) και το χαμηλότερο ο ΟΧΣ με μόλι 0,01%.

Επιτόκια δανεισμού

Όσον αφορά το μέσο επιτόκιο δανείων για αγορά κατοικίας προς νοικοκυριά, κάτοικους ευρωζώνης, σε ευρώ, ανεξαρτήτως αρχικής περιόδου προσδιορισμού(νέες εργασίες-νέες συμβάσεις), μειώθηκε στο 3,03% από 3,10%

Το υψηλότερο επιτόκιο έχει η Εθνική Τράπεζα και φθάνει το 4,30% .Ακολουθεί ο ΟΧΣ με 3,35% και η Ancoria Bank με 3,24%.

Αυξημένος βαθμός σύγκλισης

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, παρατηρείται αυξημένος βαθμός σύγκλισης του μέσου όρου των επιτοκίων των πιστωτικών ιδρυμάτων της Κύπρου, σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο των πιστωτικών ιδρυμάτων στην ευρωζώνη, τόσο στις καταθέσεις, όσο και στα δάνεια.

Σε ό,τι αφορά στα επιτόκια καταθέσεων προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά (νέες εργασίες) ο μέσος όρος όλων των νομισματικών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων (ΝΧΙ) στην Κύπρο ήταν 1,10%, ενώ όλα τα ΝΧΙ στην ευρωζώνη ήταν 1,74%.

Τα επιτόκια καταθέσεων προθεσμίας έως ενός έτους από μη χρηματοδοτικές εταιρείες (νέες εργασίες) ήταν στην Κύπρο 1,24% ενώ στην ευρωζώνη 1,90%.

Αναφορικά με τα επιτόκια δανείων για αγορά κατοικίας προς νοικοκυριά, κάτοικους ευρωζώνης, σε ευρώ, ανεξαρτήτως αρχικής περιόδου προσδιορισμού, (νέες εργασίες - νέες συμβάσεις) ήταν 3,03% στην Κύπρο και 3,34% στην ευρωζώνη.

