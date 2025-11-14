Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ετήσια αύξηση 16% στο ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών τον Σεπτέμβριο

Το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών τον Σεπτέμβριο ανερχόταν σε €7.892,2 εκ., σε σύγκριση με €6.801,7 εκ. τον Σεπτέμβριο 2024, καταγράφοντας αύξηση πέραν του €1 δισ.

Το ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών στην Κύπρο κατέγραψε αύξηση 16% τον Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2024, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήσε, την Παρασκευή, η Κεντρική Τράπεζα.

Το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών τον Σεπτέμβριο ανερχόταν σε €7.892,2 εκ., σε σύγκριση με €6.801,7 εκ. τον Σεπτέμβριο 2024, καταγράφοντας αύξηση πέραν του €1 δισ.

Τον Σεπτέμβριο 2025, ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών στην Κύπρο έφτασε τα 351, από 334 που ήταν τον Σεπτέμβριο 2024.

Από τα €7.892,2 εκ., τα €860,2 εκ. είναι σε καταθέσεις και δάνεια, τα €613,4 εκ. είναι σε χρεόγραφα, τα €5.847,8 εκ. σε μετοχές και συναφείς τίτλους, τα €390,9 εκ. σε μη χρηματοοικονομικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων πάγιων στοιχείων και τα €179,9 εκ. σε λοιπά στοιχεία ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών παραγώγων.

Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών σημείωσε αύξηση της τάξης του 4,1%, από τα €7.578,1 εκ., καταγράφοντας αύξηση €314,1 εκ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

