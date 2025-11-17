Στο -50% τα λουκέτα επιχειρήσεων στην Κύπρο

Τη μεγαλύτερη μείωση στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, που ανήλθε στο 50%, κατέγραψε το τρίτο τρίμηνο του 2025 η Κύπρος, συγκριτικά με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Eurostat. Το δεύτερο τρίμηνο του 2025 οι πτωχεύσεις εταιρειών στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 100% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία, στην περίπτωση των πολύ μικρών χωρών, τα απόλυτα νούμερα των επιχειρήσεων που οδηγήθηκαν στη χρεοκοπία είναι πάρα πολύ χαμηλά σε τριμηνιαία βάση, γεγονός που μπορεί να καταστήσει εξαιρετικά ευάλωτους τους σχετικούς δείκτες. Αυτό συναντάται, σύμφωνα με τη Eurostat, στην περίπτωση της Κύπρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων στην Κύπρο παρουσίασαν μείωση 6,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το δεύτερο τρίμηνο η μείωση ήταν 2,8%.

Αύξηση στην ΕΕ

Όσον αφορά την ΕΕ, το τρίτο τρίμηνο του 2025, ο αριθμός των εγγραφών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 4,0% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Παράλληλα, ο αριθμός των δηλώσεων πτώχευσης αυξήθηκε κατά 4,4% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Ο αριθμός των πτωχεύσεων αυξήθηκε σε 5 τομείς, ενώ σε 3 άλλους κατέγραψε μείωση.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, που έφθασε το 47,8%, κατέγραψε η Ελλάδα.