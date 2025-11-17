Στα 158.026 τα ταξίδια Κυπρίων τον Οκτώβριο-Αύξηση 15%

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Οκτώβριο 2025 ανήλθαν στις 158.026 σε σύγκριση με 137.095 τον Οκτώβριο 2024, σημειώνοντας αύξηση 15,3%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Οκτώβριο 2025 ήταν η Ελλάδα με 33,1% (52.381), το Ηνωμένο Βασίλειο με 7,3% (11.585), η Ιταλία με 5,7% (9.034) και η Γερμανία με 4,4% (6.914).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Οκτώβριο 2025 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 69,2%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 27,1%, οι σπουδές ποσοστό 1,5% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 2,3%.