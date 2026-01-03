Εξοργίστηκαν οι Πουτινόφιλοι!

Εξεμάνησαν στο άκουσμα της επικείμενης επίσκεψης στην Κύπρο του Ουκρανού Προέδρου Βλαντιμίρ Ζελένσκι, επώνυμοι και μη, ακροδεξιοί και ακροαριστεροί, εκφράζοντας με αναρτήσεις τους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης οργή και αποτροπιασμό. Τι τους ενώνει; Μα η λατρεία τους προς τον φονιά του ουκρανικού λαού, Βλαδίμηρο Πούτιν και φυσικα-φυσικά, τη «μητέρα» και των δύο άκρων, Ρωσία. Το πιο εξωφρενικό είναι ότι κυρίως οι αριστερόστροφοι «εξοργισμένοι» εξισώνουν τον Ζελένσκι με τον Βενιαμίν Νετανιάχου, κάνοντας ότι δεν αντιλαμβάνονται ότι εκείνος που - όπως και ο Νετανιάχου- διαπράττει γενοκτονία και εγκλήματα στην Ουκρανία, είναι ο Πούτιν και όχι ο Ζελένσκι.
Κ. ΖΑΔΗΣ