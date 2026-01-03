Εξοργίστηκαν οι Πουτινόφιλοι!

Εξεμάνησαν στο άκουσμα της επικείμενης επίσκεψης στην Κύπρο του Ουκρανού Προέδρου Βλαντιμίρ Ζελένσκι, επώνυμοι και μη, ακροδεξιοί και ακροαριστεροί, εκφράζοντας με αναρτήσεις τους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης οργή και αποτροπιασμό. Τι τους ενώνει; Μα η λατρεία τους προς τον φονιά του ουκρανικού λαού, Βλαδίμηρο Πούτιν και φυσικα-φυσικά, τη «μητέρα» και των δύο άκρων, Ρωσία. Το πιο εξωφρενικό είναι ότι κυρίως οι αριστερόστροφοι «εξοργισμένοι» εξισώνουν τον Ζελένσκι με τον Βενιαμίν Νετανιάχου, κάνοντας ότι δεν αντιλαμβάνονται ότι εκείνος που - όπως και ο Νετανιάχου- διαπράττει γενοκτονία και εγκλήματα στην Ουκρανία, είναι ο Πούτιν και όχι ο Ζελένσκι.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.