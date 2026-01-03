Λάθος προσέγγιση από τον Κώστα Φυτιρή

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, φαίνεται ακόμη να λειτουργεί σαν να βρίσκεται στον στρατό: εκεί όπου αποφάσιζε και διέταζε χωρίς να συναντά αντιδράσεις. Η Αστυνομία όμως δεν είναι στρατός. Οι αστυνομικοί ανήκουν σε συντεχνίες, οι οποίες πρέπει να τυγχάνουν σεβασμού.

Δεν νοείται, κ. Φυτιρή, να φωνάζετε εκπροσώπους συντεχνιών στο γραφείο σας και να τους ζητάτε να μην επιτίθενται στον αρχηγό της Αστυνομίας για την απόφαση που έλαβε, μονομερώς, για αλλαγές στο ωράριο χιλιάδων αστυνομικών, απαιτώντας μάλιστα να εισακουστεί η δική σας απαίτηση.

Μια τέτοια προσέγγιση είναι λάθος και αγνοεί τις θεσμικές διαδικασίες. Η διαβούλευση και ο σεβασμός προς τους εκπροσώπους των συντεχνιών αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για τη σωστή λειτουργία της Αστυνομίας.

ΜΧΣ