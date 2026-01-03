Αμφισβήτηση κομμάτων αλλά και των φαβορί;

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Με την έλευση του νέου έτους, τα κόμματα προσαρμόζονται σταδιακά στα νέα δεδομένα που καθορίζονται από τις βουλευτικές εκλογές του ερχόμενου Μαΐου. Οι πάντες αντιλαμβάνονται ότι στις εκλογές υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ολικών ανατροπών που θα επιβαιώσουν με εμφαντικό τρόπο τη βαθιά αμφισβήτηση των παραδοσιακών κομμάτων. Ωστόσο, σύμφωνα με το κομματικό παρασκήνιο, πέραν της αμφισβήτησης της δύναμης των κομμάτων, εντός των πολιτικών σχηματισμών αναμένεται παράλληλα και η πιθανότητα ευθείας αμφισβήτησης υποψηφίων που είναι φαβορί στις κομματικές λίστες. Υπάρχει, εν ολίγοις, η περίπτωση να υπάρξουν και εσωτερικές εκπλήξεις με μια σειρά αουτσάιντερ να διεκδικούν με αξιώσεις εκλογή απέναντι στα ώς τώρα ακλόνητα φαβορί των κομματικών μηχανισμών. Ήδη, όπως πληροφορείται η στήλη, στα παραδοσιακά κόμματα καταγράφονται οι πρώτες εκπλήξεις σε μετρήσεις που αφορούν τους υποψηφίους. Αναμένουμε με αγωνία τις πρώτες επίσημες μετρήσεις για τις επιδόσεις των υποψηφίων στις λίστες.

