Χαμηλώνουν οι αυξήσεις μισθών, χαμηλώνει η ανάπτυξη

Η οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου παραμένει ισχυρή, κυρίως λόγω της εγχώριας ζήτησης, σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή προβλέπει ανάπτυξη 3,4% για το 2025, 2,6% για το 2026 και 2,4% για το 2027.

Η κατανάλωση των νοικοκυριών αναμένεται να μειωθεί σταδιακά καθώς επιβραδύνεται η αύξηση των πραγματικών μισθών, αλλά οι επενδύσεις αναμένεται να είναι ισχυρότερες, υποστηριζόμενες από την ολοκλήρωση των έργων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης (ΕΜΑ) το 2026. Οι εξαγωγές υπηρεσιών αναμένεται επίσης να παραμείνουν ισχυρές.

Σύμφωνα με την ανάλυση, ο πληθωρισμός μειώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025 και προβλέπεται να προσεγγίσει το 2% έως το τέλος του χρονικού ορίζοντα των προβλέψεων, ενώ ο πληθωρισμός χωρίς την ενέργεια και τα είδη διατροφής θα παραμείνει ελαφρώς υψηλότερος. Τα δημόσια δημοσιονομικά πλεονάσματα προβλέπεται να διατηρηθούν και ο δείκτης χρέους προς το ΑΕΠ αναμένεται να συνεχίσει την πτωτική του τάση και να κινηθεί κάτω από το 50 % του ΑΕΠ το 2027.

Η ανάπτυξη παραμένει σταθερή

Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 3,2% το πρώτο εξάμηνο του έτους, λόγω της ισχυρής συνολικής κατανάλωσης (αύξηση 6,2% σε ετήσια βάση) και της επιτάχυνσης των επενδύσεων (αύξηση 18,4% σε ετήσια βάση). Οι καθαρές εξαγωγές είχαν επίσης θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη λόγω του ισχυρού εμπορίου ΤΠΕ και των πρωτοφανών τουριστικών αφίξεων στις αρχές της σεζόν.

Η οικονομική δυναμική αναμένεται να παραμείνει ισχυρή κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, οδηγώντας σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,4 % για ολόκληρο το έτος. Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ προβλέπεται να μετριαστεί σε 2,6 % το 2026 και 2,4 % το 2027. Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να παραμείνει η κύρια κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης, αν και η δυναμική της αναμένεται να υποχωρήσει καθώς η αύξηση του πραγματικού εισοδήματος μετριάζεται και η εισροή αλλοδαπών εργαζομένων των οποίων η μετεγκατάσταση συνήθως στηρίζει τις δαπάνες των νοικοκυριών επιβραδύνεται. Η συγκράτηση αυτή αναμένεται να αντισταθμιστεί εν μέρει από ισχυρότερες επενδύσεις, υποστηριζόμενες από την έγκαιρη εφαρμογή του ΕΜΑ έως το 2026, και από συνεχείς εισροές εισερχόμενων ΑΞΕ, ιδίως σε δραστηριότητες στον τομέα των ακινήτων.

Οι εξαγωγές αναμένεται επίσης να παραμείνουν ισχυρές καθ’ όλη τη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα των προβλέψεων χάρη στις ισχυρές τουριστικές προοπτικές και την έντονη δραστηριότητα στον τομέα των ΤΠΕ. Ωστόσο, η επιβράδυνση του παγκόσμιου εμπορίου έχει αρνητικό αντίκτυπο στις προοπτικές του ναυτιλιακού τομέα, ιδίως το 2026. Παρά το σημαντικό εμπορικό πλεόνασμα που οφείλεται στις υπηρεσίες, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παραμένει ελλειμματικό λόγω του επαναπατρισμού κερδών από τον μεγάλο αριθμό εταιρειών ξένης ιδιοκτησίας. Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών προβλέπεται να μειωθεί σταδιακά μόνο έως το 2027.

Μεσοπρόθεσμα, ο πληθωρισμός θα παραμείνει ελαφρώς κάτω από το 2%

Ο μετρούμενος πληθωρισμός μειώθηκε απότομα στη διάρκεια του 2025, κυρίως λόγω των χαμηλότερων τιμών της ενέργειας και, σε μικρότερο βαθμό, λόγω της συγκράτησης των τιμών των ειδών διατροφής. Η μείωση αυτή αντικατοπτρίζει τον αντίκτυπο που είχε μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς ενέργειας. Ο ονομαστικός πληθωρισμός προβλέπεται να μειωθεί σε 0,9 % το 2025, προτού αυξηθεί σταδιακά σε 1,9 % έως το 2027, καθώς ο αντίκτυπος της μείωσης του ΦΠΑ εξασθενεί και η εισαγωγή του ΣΕΔΕ2 το 2027, εάν δεν καθυστερήσει, πρόκειται να αυξήσει τον πληθωρισμό της ενέργειας. Ο μετρούμενος πληθωρισμός χωρίς την ενέργεια και τα είδη διατροφής αναμένεται να παραμείνει ελαφρώς υψηλότερος λόγω των συνεχιζόμενων πιέσεων στις τιμές των υπηρεσιών που συνδέονται με την έντονη τουριστική ζήτηση.

Ρεκόρ χαμηλής ανεργίας

Οι συνθήκες στην αγορά εργασίας αναμένεται να παραμείνουν ισχυρές, σύμφωνα με τις προοπτικές ανάπτυξης. Τα επίπεδα δημιουργίας θέσεων εργασίας είναι σταθερά, καθώς η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,6 % σε ετήσια βάση το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η ανεργία μειώθηκε στο ιστορικό χαμηλό του 4,3% κατά την ίδια περίοδο. Η αύξηση της απασχόλησης υποστηρίχθηκε από σημαντικές εισροές αλλοδαπών εργαζομένων. Ωστόσο, οι εισροές αυτές αναμένεται να μετριαστούν σταδιακά, καθώς πλησιάζει το τέλος του αρχικού κύματος μετεγκαταστάσεων εταιρειών στο πλαίσιο των λεγόμενων «πολιτικών για την έδρα», οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για την προσέλκυση διεθνών εταιρειών στην Κύπρο.

Τα δημόσια οικονομικά παραμένουν σε καλή κατάσταση

Το 2024 η Κύπρος πέτυχε σημαντικό πλεόνασμα στον τίτλο της γενικής κυβέρνησης ύψους 4,1 % του ΑΕΠ, με τα έσοδα να αυξάνονται εντονότερα από τις δαπάνες. Το 2025 το δημόσιο πλεόνασμα προβλέπεται να παραμείνει σταθερό, με ελαφρά μείωση στο 3,3 % του ΑΕΠ.

Η ευνοϊκή οικονομική ανάπτυξη και οι ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά εργασίας εξακολουθούν να στηρίζουν την έντονη αύξηση των εσόδων. Αυτό συμβαίνει παρά τις υψηλότερες δαπάνες για μέτρα στήριξης και αντισταθμιστικές πληρωμές μετά τις δασικές πυρκαγιές του Ιουλίου του 2025, καθώς και τις μειώσεις του ΦΠΑ για την ενέργεια και άλλα βασικά αγαθά. Με την είσοδο του ΜΑΑ στην τελική του φάση, οι δημόσιες επενδύσεις προβλέπεται να επωφεληθούν από αξιοσημείωτη ώθηση το 2025 και το 2026.

Το 2026 και το 2027, τα δημόσια οικονομικά προβλέπεται να παραμείνουν ευνοϊκά και το ονομαστικό πλεόνασμα της κυβέρνησης προβλέπεται να διατηρηθεί στο 3,0 % και 3,2 % του ΑΕΠ αντίστοιχα. Το τέλος του ΜΑΑ το 2026 αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τα δημόσια έσοδα και τις δημόσιες δαπάνες το 2027.

Ο δείκτης δημόσιου χρέους ως προς το ΑΕΠ μειώθηκε κατά περισσότερο από 8 εκατοστιαίες μονάδες σε 62,8 % στο τέλος του 2024. Η τάση αυτή προβλέπεται να συνεχιστεί, ενώ το επίπεδο του χρέους προβλέπεται να μειωθεί στο 56,4 % του ΑΕΠ έως το τέλος του 2025. Το δημόσιο χρέος προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω στο 51,0 % του ΑΕΠ το 2026 και στο 45,7 % του ΑΕΠ το 2027.