Μικρές ζημιές την Τρίτη στο Χρηματιστήριο

Μικρές ζημιές κατέγραψε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε στις 279,22 μονάδες, σημειώνοντας πτώση σε ποσοστό 0,68%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €535.507.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 169,32 μονάδες, καταγράφοντας ζημιές επίσης σε ποσοστό 0,68%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, ζημιές κατέγραψαν οι δείκτες των Επενδυτικών Εταιρειών σε ποσοστό 0,24%, της Κύριας Αγοράς 0,78% και της Εναλλακτικής Αγοράς 0,30%. Ο δείκτης των Ξενοδοχείων σημείωσε άνοδο 0,46%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Atlantic Insurance με €344.828 (τιμή κλεισίματος €2,38 – πτώση 0,83%), της Τράπεζας Κύπρου με €93.882 (τιμή κλεισίματος €7,98 – πτώση 1,72%), της Demetra Holdings με €48.445 (τιμή κλεισίματος €1,605 – πτώση 0,31%), της Logicom με €19.240 (τιμή κλεισίματος €3,70 – χωρίς μεταβολή) και της Τσιμεντοποιία Βασιλικού με €15.837 (τιμή κλεισίματος €4,40 – χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 5 κινήθηκαν ανοδικά, 7 καθοδικά και 3 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 113.

