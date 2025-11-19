Υψηλές πτήσεις για τον τουρισμό - Μηνύματα αισιοδοξίας στη World Travel Market

Τα μηνύματα που έλαβε η κυπριακή τουριστική βιομηχανία στη World Travel Market (WTM) London 2025, τη μεγαλύτερη τουριστική έκθεση της Ευρώπης, δείχνουν μια εικόνα σταθερότητας. Αυτό σημαίνει ότι ο κυπριακός τουρισμός θα παραμείνει σε τροχιά υψηλών επιδόσεων.

Ο φετινός Οκτώβριος ήταν ο καλύτερος όλων των εποχών με περισσότερες από 500.000 αφίξεις, μια εξέλιξη που σηματοδοτεί την ποιοτική επέκταση της τουριστικής περιόδου.

Συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο του 2025 οι αφίξεις ξεπέρασαν τις 537.744, αυξημένες κατά 17,1% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024 και 34,2% σε επίπεδο τριετίας. Οι επιδόσεις του Οκτωβρίου καθιστούν και τις επιδόσεις του δεκαμήνου (4.142.534 επισκέπτες) ως τις καλύτερες στην ιστορία του κυπριακού τουρισμού, με μια άνοδο 11,1% σε σύγκριση με το 2024 και 40,8% σε ορίζοντα τριετίας.

«Είναι σημαντικό, οι μήνες-ώμοι (shoulder months), να αποκτήσουν με τις επιδόσεις τους, δυναμική μόνιμου θερινού χαρακτήρα, ούτως ώστε να δίνουν το δικαίωμα στους προορισμούς και στις τουριστικές επιχειρήσεις να παραμένουν ανοικτές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Βέβαια, αυτό εναπόκειται και στους ίδιους τους επιχειρηματίες, να αξιολογήσουν τα νέα δεδομένα στον τουρισμό και να λάβουν τις αποφάσεις τους», σχολίασε ο υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ, Χρήστος Αγγελίδης, ανέφερε στην εκπομπή «Show me the money» του Πολίτη 107.6 & 97.6 ότι το 2025 είναι μια εξαιρετική χρονιά. «Εχουμε δουλέψει παρά πολύ μετά την πανδημία Covid σε θέματα ποιότητας, ανακαινίσεων και σε θέματα marketing για να καταφέρουμε αυτά. Σε ό,τι αφορά το 2026, οι εκτιμήσεις από World Travel Market εκπέμπουν αισιοδοξία με κάποιες επιφυλάξεις από ορισμένους τουριστικούς πράκτορες του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι εκτιμούν ότι επικείμενες φορολογικές αλλαγές θα επηρεάσουν την αγοραστική δύναμη. Ο προϋπολογισμός είναι υπό επεξεργασία και δεν υπάρχει καθαρή εικόνα. Παρόμοια θέματα αντιμετωπίζει και η Γερμανία.

Οι τάσεις

Σε ό,τι αφορά τις τάσεις της βιομηχανίας, η WTM ανέδειξε τη σταθερή ανάπτυξη του κλάδου. Ενδεικτικό του δυναμισμού που παρουσιάζει ο κλάδος είναι ότι η φετινή WTM ήταν η μεγαλύτερη στην 45χρονη ιστορία της, με 46.500 επισκέπτες, 5.500 προεπιλεγμένους αγοραστές και πάνω από 4.100 εκθέτες από 182 χώρες.

Το παγκόσμιο τουριστικό προϊόν ξεπερνά τα 11 τρισ. δολάρια σε αξία, που αντιστοιχεί στο 10% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται στο 3,5% μέχρι το 2035, ξεπερνώντας τον ρυθμό ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας. Αυτό σηματοδοτεί όχι μόνο ανάκαμψη αλλά και μακροπρόθεσμη διατήρηση της δυναμικής του τουρισμού, παρά τις γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις που παρατηρούνται σε ορισμένες περιοχές όπως η Βόρεια Αμερική.

Στη WTM London 2025 ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε νέες μορφές τουρισμού, όπως ο «slow tourism» που εστιάζει σε εμπειρίες υψηλής ποιότητας και αυθεντικότητας, καθώς και στην αειφορία. Προορισμοί όπως η Ελλάδα προωθούν το «slow living» και βιωματικές εμπειρίες, ενώ η Αίγυπτος παρουσίασε σημαντικά νέα έργα όπως το Μεγάλο Μουσείο του Καΐρου. Η προστασία περιβάλλοντος και η κοινωνική ένταξη αποτέλεσαν βασικούς άξονες στις συζητήσεις και στα νέα επενδυτικά μοντέλα. Στις τάσεις που ξεχωρίζουν περιλαμβάνονται και ο αυξημένος ρόλος των πολιτιστικών και μουσικών εκδηλώσεων, που μπορούν να προσελκύσουν τουρίστες σε εποχές χαμηλής ζήτησης, ενισχύοντας την τοπική οικονομία.