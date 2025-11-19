Εγκρίθηκε νομοσχέδιο για καταδυτικό τουρισμό - Τι προβλέπει

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί καταδύσεων και παρόχων υπηρεσιών καταδύσεων αναψυχής νόμος του 2025».

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υφυπουργείο Τουρισμού, σκοπός του νομοσχεδίου, ενόψει και του νομοθετικού κενού που υπήρχε και υπάρχει, είναι η διασφάλιση παροχής υπηρεσιών καταδύσεων αναψυχής με ασφάλεια και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου, με τον καθορισμό των ελάχιστων προϋποθέσεων και απαιτήσεων για την έκδοση άδειας παρόχου υπηρεσιών καταδύσεων στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα, με βάση το νομοσχέδιο, οι ελάχιστες προϋποθέσεις και απαιτήσεις για την έκδοση άδειας παρόχου υπηρεσιών καταδύσεων είναι:

· Η διάθεση εκπαιδευτών με τα απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες, σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο (CYS EN ISO 24803).

· Η κατοχή έγκυρου πιστοποιητικού συμμόρφωσης με το εθνικό πρότυπο CYS EN ISO 24803.

· Η ύπαρξη ενεργής ασφαλιστικής κάλυψης και άλλα.

Αναλυτικότερα, με το νομοσχέδιο ρυθμίζεται η αδειοδότηση των παρόχων υπηρεσιών καταδύσεων αναψυχής, καθώς και οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από αυτούς.

Πάροχοι υπηρεσιών καταδύσεως αναψυχής δύναται να είναι:

· καταδυτικά κέντρα,

·σχολές εκμάθησης υποβρύχιας κατάδυσης,

·εκπαιδευτές καταδύσεων οι οποίοι λειτουργούν ως πάροχοι υπηρεσιών και δεν ανήκουν σε καταδυτικό κέντρο/σχολές εκμάθησης υποβρύχιας κατάδυσης και

·οι αδειοδοτημένοι μεταφορείς δυτών διά θαλάσσης (μέσω εγγεγραμμένου και εγκεκριμένου ακτοπλοϊκού ή άλλου αδειοδοτημένου σκάφους)

Το νομοσχέδιο προβλέπει την παροχή άδειας τριετούς διάρκειας.

Πρόσθετα, προβλέπεται στη βάση πάντα του νομοσχεδίου, η τήρηση μητρώου αδειοδοτημένων παρόχων υπηρεσιών καταδύσεων αναψυχής από το Υφυπουργείο Τουρισμού, καθώς και η επιβολή ποινών σε όσους παρέχουν υπηρεσίες καταδύσεων αναψυχής χωρίς άδεια λειτουργίας.

«Επί της ουσίας, το Υφυπουργείο Τουρισμού μέσω του εν λόγω Νομοσχεδίου, στοχεύει να καλύψει το νομοθετικό κενό που υπάρχει στον τομέα των καταδύσεων αναψυχής, επενδύοντας ουσιαστικά στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς επίσης και στην ενίσχυση του τομέα της ασφάλειας στον εν λόγω κλάδο», σημειώνεται.

«Ως Κυβέρνηση παραμένουμε συνεπείς στη δέσμευση μας για τη βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών που εμπίπτουν στο τουριστικό πλαίσιο», καταλήγει.