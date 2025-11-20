Αξίας €46,8 εκατ. οι 50 ακριβότερες πωλήσεις ακινήτων τον Σεπτέμβριο 2025

Η Ask Wire, εταιρεία που βασίζεται στην τεχνολογία για να παρακολουθεί συναλλαγές, ζητούμενες τιμές και την κατασκευαστική δραστηριότητα στον τομέα των ακινήτων, επεξεργάστηκε και δημοσιεύει τα στοιχεία για τις 10 ακριβότερες πράξεις πώλησης ακινήτων που ολοκληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2025 και τη συνολική αξία των 10 ακριβότερων πωλήσεων ανά επαρχία.

Οι 10 ακριβότερες πωλήσεις ακινήτων Παγκύπρια ήταν συνολικής αξίας €21,3 εκατ. και η ακριβότερη πώληση αφορούσε διαμέρισμα στον Άγιο Αντώνιο στη Λεμεσό με τιμή €5,1 εκατ.

Στον κατάλογο των 10 ακριβότερων ακινήτων η επαρχία Λεμεσού μετρά πέντε συναλλαγές, η Πάφος τρείς και από μια συναλλαγή έκαστη οι επαρχίες ελεύθερης Αμμοχώστου και Λάρνακας.

Οι 50 μεγαλύτερες πράξεις, 10 ανά επαρχία, τον Σεπτέμβριο ήταν συνολικής αξίας €46,8 εκατ.

Η επαρχία Λεμεσού, ως η σημαντικότερη της κυπριακής αγοράς ακινήτων και ιδιαίτερα ακινήτων υψηλής αξίας συγκέντρωσε το 34,2% της συνολικής αξίας των 50 ακριβότερων πωλήσεων. Η επαρχία Πάφου με τρείς συναλλαγές στις 10 ακριβότερες πωλήσεις του μήνα κάλυψε το 24,1%, ενώ η ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου με την τρίτη ακριβότερη συναλλαγή του Σεπτεμβρίου ξεπέρασε τις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας.

Συνολική αξία 10 ακριβότερων πωλήσεων ανά επαρχία

Ακριβότερη πώληση ανά επαρχία

Σε απόλυτους αριθμούς η αξία των 10 ακριβότερων πωλήσεων της επαρχίας Λεμεσού έφθασε τα €16 εκατ. έναντι €11,3 εκατ. της επαρχίας Πάφου και €7,35 εκατ. της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου. Η αξία των 10 ακριβότερων πωλήσεων στις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας ήταν €6,15 εκατ. και €6 εκατ. αντίστοιχα.

Ο Παύλος Λοΐζου, Διευθύνων Σύμβουλος της Ask Wire, σχολιάζοντας τα πιο πάνω δεδομένα δήλωσε ότι:

«Τον Σεπτέμβριο η αγορά ακινήτων υψηλής αξίας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κάπως υποτονική δεδομένου ότι μόνο 15 πωλήσεις έγιναν σε αξίες άνω του €1 εκατ. και αυτό είναι κάτι το οποίο αντικατοπτρίζεται και στη συνολική αξία των 50 ακριβότερων συναλλαγών Παγκύπρια, η οποία διαμορφώθηκε στα €46,8 εκατ. Η αγορά των οικιστικών ακινήτων ξεχώρισε καθώς 22 πωλήσεις αφορούσαν οικίες και άλλες έξι διαμερίσματα. Η αγορά γης ακολούθησε με 13 πωλήσεις χωραφιών και δύο οικοπέδων. Σημαντικές είναι όμως οι πωλήσεις γραφείων καθώς δύο από τις πέντε, που έγιναν συνολικά τον περασμένο Σεπτέμβριο, συγκαταλέγονται στις 10 ακριβότερες του μήνα. Η αξία και των πέντε πωλήσεων μαζί φτάνει τα €6,1 εκατ. και είναι ίση με την συνολική αξία των 10 ακριβότερων πωλήσεων της επαρχίας Λευκωσίας και ξεπερνά το άθροισμα των 10 ακριβότερων πωλήσεων της επαρχίας Λάρνακας. Το γεγονός ότι οι τέσσερεις από τις πέντε συναλλαγές έγιναν στη Λεμεσό δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο γιατί συνάδει με το νέο μοντέλο ανάπτυξης της πόλης τα τελευταία χρόνια».

