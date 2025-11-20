Ήρθε η ώρα η Κύπρος να αναλάβει την προεδρία του EUROGROUP. Και όχι, δεν αναφέρομαι στην υφιστάμενη διευθέτηση της προσωρινής ανάληψης του συγκεκριμένου ρόλου από τον υπουργό Οικονομικών κύριο Μ. Κεραυνό μέχρι την εκλογή νέου προέδρου, αλλά στη διεκδίκηση από πλευράς μας της συγκεκριμένης θέσης από τον κύριο Κεραυνό για την προβλεπόμενη πλήρη θητεία των δυόμιση ετών.

Εξαρχής, και για σκοπούς δεοντολογίας, αναφέρω ότι δεν μίλησα με τον κύριο Κεραυνό για τα όσα γράφω. Αποτελούν προσωπική άποψη και σκέψη που εδράζεται στο γεγονός ότι ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών καλέστηκε να αναλάβει την προεδρία του συγκεκριμένου ανεπίσημου σώματος των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, που προβλέπεται στο άρθρο 137 και στο πρωτόκολλο 14 της λειτουργίας της ΕΕ, υπό την ιδιότητα του ως υπουργός Οικονομικών της επικείμενης κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, ως άλλωστε διαλαμβάνει και ο κανονισμός εκλογής στη συγκεκριμένη θέση, μετά την παραίτηση του Ιρλανδού υπουργού Οικονομικών κύριου Donohoe. Η προσωρινή προεδρία του σώματος, σημειώνεται, θα είχε αναληφθεί από την τρέχουσα ευρωπαϊκή προεδρία της Δανίας, η οποία όμως δεν συμμετέχει στο Ευρώ και, ως αποτέλεσμα, καλείται η επόμενη, σε σειρά, χώρα της Ευρωζώνης να την αναλάβει. Εξού και κλήθηκε η Κύπρος.

Ο ρόλος του επικεφαλής του EUROGROUP, που συνέρχεται συνήθως μηνιαίως πριν από το ECOFIN, συμπεριλαμβάνει την προεδρία του σώματος, το σχεδιασμό του προγράμματος εργασιών του, την ενημέρωση των άλλων υπουργών οικονομικών της ΕΕ και του κοινού για τα όσα συζητά, την εκπροσώπηση του σώματος σε άλλα διεθνή σώματα και την ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις προτεραιότητες που θέτει το σώμα. Υπάρχουν και άλλα σημαντικά, επίσης, όπως η δυνατότητα ανάληψης της προεδρίας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Στις συνεδριάσεις του σώματος, συμμετέχει τόσο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσο και οι αρμόδιοι για οικονομικά θέματα Ευρωπαίοι Επίτροποι, και ο διευθυντής του μηχανισμού σταθερότητας. Δύναται, επίσης, να συμπεριληφθούν στις συνεδριάσεις του και οι υπουργοί κρατών – μελών της ΕΕ που δεν συμμετέχουν στο Ευρώ.

Με άλλα λόγια, πρόκειται περί ενός πολύ σημαντικού ρόλου για το συντονισμό των οικονομιών των συμμετεχόντων στο Ευρώ, και κατά συνέπεια του ιδίου του ευρωπαϊκού νομίσματος. Είναι ένας ρόλος υψηλής αναγνωσιμότητας και κύρους που βρίσκεται στην καρδιά των εξελίξεων της ευρωπαϊκής οικονομίας. Είναι, κυριότερα, ένας ρόλος θεσμικής ευθύνης, κυρίως όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά στην ευρωζώνη. Αυτό το τελευταίο σημείο είναι που πρέπει να λάβει, άλλωστε, υπόψη και η πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, από την οποία προερχόταν ο παραιτηθείς Ιρλανδός πρόεδρος του EUROGROUP, κύριος Donohoe.

Η Κύπρος, με κάποιες από τις καλύτερες επιδώσεις στην Ευρωζώνη, μπορεί να διεκδικήσει, με τον κύριο Κεραυνό, το συγκεκριμένο ρόλο, ώστε και η Κύπρος, ως το νοτιοανατολικότερο σημείο της Ευρωζώνης, να διαδεχθεί την Ιρλανδία, μια επίσης προοδευτική οικονομία στην απέναντι γεωγραφική άκρη της ΕΕ, σε αυτό το ρόλο.

Επίσης, όσον αφορά στην πολιτικοκομματική εξίσωση του πράγματος, αξίζει να πούμε ότι η κυβέρνηση και συγκεκριμένα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, και το μεγαλύτερο κόμμα της Κύπρου, ο ΔΗΣΥ, είναι το επίσημο μέλος. Οπότε, και ο κύριος Κεραυνός μπορεί, με τους κατάλληλους χειρισμούς από πλευράς μας, να στηριχθεί και από τους Σοσιαλδημοκράτες (ΔΗΚΟ) και τους Φιλελεύθερους (ΔΗΠΑ), γεγονός που δύναται να λειτουργήσει θετικά και στην εσωτερική πολιτική σκηνή που μαστίζεται αυτή την ώρα από ένα σωρό τοξικές σαχλαμάρες και άκρατο λαϊκισμό.

Μια υποψηφιότητα Κεραυνού, ενόψει και της ανάληψης της προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο το πρώτο εξάμηνο του 2026, δύναται να αποκτήσει δυναμική και να είναι και επιτυχής, αφού ο συγκεκριμένος υπουργός θεωρείται πετυχημένος, στοχοπροσηλωμένος, σοβαρός και μετρημένος, αλλά και εμπεριστατωμένα και εποικοδομητικά κριτικός εκεί και όπου πρέπει, ακόμα και στα όσα αφορούν την ΕΕ.

Καταλήγοντας, εκτιμώ ότι η συγκυρία επιτρέπει στην Κύπρο να λειτουργήσει και συνεκτικά και εξισορροπητικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από μια δική της υποψηφιότητα για την προεδρία του EUROGROUP, αφού τα όσα το πολιτικό και οικονομικό παρασκήνιο και δημοσιογραφικό περιβάλλον στις Βρυξέλλες αναφέρουν για άλλους πιθανούς υποψηφίους, μάλλον προκαλούν περισσότερη αναστάτωση και ταραχή στο χώρο της Ευρωζώνης. Και τώρα δεν είναι η ώρα για νέες μικροπολιτικές περιπέτειες γύρω από τις οικονομίες του Ευρώ, αλλά και ούτε είναι η ώρα για περεταίρω πολιτική ανισορροπία όσον αφορά στην κατανομή των σημαντικών ρόλων μεταξύ ευρωπαϊκού βορρά και νότου. Οπότε, αν μας ενδιαφέρει, ας μπούμε στην κούρσα και ας συνεργαστούμε στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για να διεκδικήσουμε αυτό το ρόλο. Νοουμένου, ασφαλώς, ότι ενδιαφέρεται και ο ίδιος ο υπουργός Οικονομικών να τον διεκδικήσει και να τον αναλάβει…