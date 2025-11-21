Πολεοδομική «αστυνομία» στην εκτέλεση έργων ανακοίνωσε ο Χριστοδουλίδης

Τη σύσταση μονάδας ελέγχου και επιβολής στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως εντός του 2026, με στόχο να διασφαλιστεί η ποιότητα, η νομιμότητα και η διαφάνεια στην εκτέλεση των έργων, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, απευθυνόμενος στη γενική συνέλευση του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων (ΣΜΕ).

Ο κ. Χριστοδουλίδης εξέφρασε την υποστήριξη της Πολιτείας στην υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων και περιέγραψε τις κυβερνητικές δράσεις. Σε ό,τι αφορά τη νέα μονάδα, σημείωσε ότι θα ενισχύσει την τήρηση των προνοιών της νομοθεσίας, θα διαφυλάξει την ασφάλεια των κατασκευών και θα διαμορφώσει ένα περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών, «προς όφελος τόσο των επενδυτών όσο και της κοινωνίας», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά τις δράσεις υπέρ των αναπτυξιακών έργων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στη λειτουργία εδώ και μερικούς μήνες του Κέντρου Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων και στη μεταρρύθμιση του τομέα της αδειοδότησης με την εξέταση των αιτήσεων μεγάλων και στρατηγικών αναπτύξεων μέσα από ταχείες διαδικασίες, που δεν υπερβαίνουν τους 12 μήνες.

«Με βάση τις δικές σας εισηγήσεις, εργαζόμαστε για την περαιτέρω απλοποίηση και πρωτίστως την ψηφιοποίηση των συναφών διαδικασιών, με στόχο την περαιτέρω μείωση της γραφειοκρατίας και την πιο γρήγορη και αξιόπιστη εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής κοινότητας», τόνισε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Οι πληγές

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων, Ανδρέας Δημητριάδης, επανέλαβε την πρόταση του ΣΜΕ για τη σύσταση Υφυπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ως εργαλείο για την προσέλκυση υψηλής ποιότητας επενδύσεων, με αρμοδιότητα να συντονίζει τις αναγκαίες απλοποιήσεις στις διαδικασίες, τον ψηφιακό μετασχηματισμό (e-government), τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη λειτουργία ενός πραγματικού one-stop shop για επενδυτές, καθώς και τις στοχευμένες αδειοδοτήσεις στρατηγικών έργων, επιταχύνοντας μετρήσιμα την αναπτυξιακή διαδικασία.

Για την αναβάθμιση του διεθνούς προφίλ της χώρας απαιτείται μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική, που προάγει την υγιή και βιώσιμη ανάπτυξη μέσω σαφών κινήτρων, υπέδειξε ο κ. Δημητριάδης.

Σημειώνεται ότι ο Σύνδεσμος έχει 16 εγγεγραμμένα μέλη τα οποία διαχειρίζονται τις μεγαλύτερες αναπτύξεις του τόπου (μαρίνες, καζίνο, γήπεδα γκολφ, πανεπιστήμια, ιατρικά κέντρα, τεχνολογικά και ερευνητικά πάρκα, μεγάλα τουριστικά συγκροτήματα), με συνολική αξία άνω των €8 δισ.

Ο κ. Δημητριάδης εξέφρασε τη θέση του ΣΜΑ ότι η Κύπρος μπορεί να καταστεί κόμβος υψηλού επιπέδου ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών, κέντρο αριστείας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, την τεχνολογία και την πληροφορική αλλά και να πρωταγωνιστήσει σε τουρισμό, ναυτιλία, πράσινη ενέργεια και υποδομές. Όλα αυτά υπό την αίρεση της λήψης των κατάλληλων μέτρων πολιτικής.

Τέλος, αναφέρθηκε στα οφέλη που θα προκύψουν από την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν.