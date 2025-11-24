Fitch: Η ανάπτυξη της πίστωσης στην Ευρώπη διευρύνει τα κανάλια μετάδοσης μιας κρίσης

Η ανάπτυξη του ιδιωτικού πιστωτικού συστήματος στην Ευρώπη και η αυξανόμενη διασύνδεση του χρηματοπιστωτικού συστήματος θα μπορούσαν να διευρύνουν τα κανάλια μετάδοσης σε περίπτωση ευρύτερης οικονομικής πίεσης, τονίζει ο οίκος Fitch Ratings σε νέα έκθεση.

Επικαλούμενος στοιχεία της εταιρείας Pregin, ο Fitch αναφέρει πως το διαθέσιμο υπόλοιπο στην ευρωπαϊκή ιδιωτική πίστωση αναμένεται να διπλασιαστεί σε σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο ευρώ μέχρι το 2030.

Ο αμερικανικός οίκος αναφέρει ότι αυξάνεται η αγορά ιδιωτικών πιστώσεων στην Ευρώπη, αλλά παραμένει μικρότερη από αυτήν της Βόρειας Αμερικής, με χαμηλότερη διείσδυση στον εταιρικό δανεισμό, καθώς η πιστωτική διαμεσολάβηση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις τράπεζες.

Σημειώνει, επίσης, ότι η αύξηση των ιδιωτικών πιστώσεων από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, καθώς και η επέκταση των συνεργασιών με τους διαχειριστές επενδύσεων (IMs), έχουν οδηγήσει σε αυστηρότερους κανόνες εποπτείας.

Σύμφωνα με τον Fitch, ο άμεσος δανεισμός σε εταιρείες είναι η μεγαλύτερη στρατηγική στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ιδιωτικού δανεισμού, ενώ έχει αυξηθεί σημαντικά και η χρηματοδότηση με βάση τα περιουσιακά στοιχεία και άλλες εξειδικευμένες στρατηγικές.

Επιπλέον, ο οίκος αναφέρει ότι η έκθεση των ευρωπαϊκών τραπεζών σε ιδιωτική πίστωση αυξάνεται, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι η έκθεση αυτή των τραπεζών είναι συνήθως εξασφαλισμένη, κάτι που προστατεύει, σε κάποιο βαθμό, από πιστωτικές ζημίες.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η πολύπλοκη και πολυεπίπεδη φύση των ανοιγμάτων των τραπεζών, τα οποία μπορούν να παρέχονται σε ταμεία, διαχειριστές κεφαλαίων, επενδυτές και εταιρείες χαρτοφυλακίου, περιπλέκει την αξιολόγηση του κινδύνου και την παρακολούθηση.

Αναφέρει, επίσης, ότι επεκτείνονται οι συνεργασίες μεταξύ ασφαλιστών και διαχειριστών κεφαλαίων, καθώς οι δανειστές αναζητούν μακροπρόθεσμες δανειακές συμβάσεις και προσθέτει ότι οι συνεργασίες αυτές αυξάνουν τα υπό διαχείριση κεφάλαια και τα έσοδα από προμήθειες για τους διαχειριστές κεφαλαίων.

Ωστόσο, αναφέρει ότι αυτό θα μπορούσε να αυξήσει τους κινδύνους που σχετίζονται σε μη ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία.

Ο Fitch σημειώνει ότι οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές εντείνουν την εποπτεία των ιδιωτικών πιστώσεων και ότι θα εισαχθούν αυστηρότεροι κανόνες για τα κεφάλαια που προέρχονται από δανεισμό.

Πηγή: ΚΥΠΕ