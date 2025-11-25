Μνημόνιο συνεργασίας ΣΕΛΚ με τον Cyprus Compliance Association

Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και το Cyprus Compliance Association (CCA) προχώρησαν στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, εγκαινιάζοντας ένα νέο κεφάλαιο θεσμικής σύμπραξης με στόχο την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαφάνειας και των πρακτικών συμμόρφωσης στην κυπριακή αγορά.

Σκοπός και στρατηγική κατεύθυνση της συνεργασίας

Το Μνημόνιο καθορίζει ένα σταθερό και μακροχρόνιο πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στους δύο φορείς, με κοινή επιδίωξη την αναβάθμιση του επαγγελματικού περιβάλλοντος μέσω της ανταλλαγής εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, της παρακολούθησης των κανονιστικών εξελίξεων και της υιοθέτησης ενιαίων προσεγγίσεων σε θέματα διαχείρισης κινδύνων, συμμόρφωσης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των κυρώσεων.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, οι δύο οργανισμοί επιδιώκουν να ενισχύσουν ουσιαστικά την επαγγελματική εκπαίδευση, τη διαρκή κατάρτιση και την ενημέρωση των επαγγελματιών, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας υπηρεσιών και στη θωράκιση των συμφερόντων της επιχειρηματικής κοινότητας και της κοινωνίας στο σύνολό της.

Πεδίο και τρόπος υλοποίησης της συνεργασίας

Το πλαίσιο συνεργασίας περιλαμβάνει συνεχή επικοινωνία και ανταλλαγή μη εμπιστευτικών πληροφοριών, κοινό σχεδιασμό μελετών και ερευνών, καθώς και συμμετοχή σε δημόσιες διαβουλεύσεις για ζητήματα κανονιστικού πλαισίου και εταιρικής συμμόρφωσης.

Οι δύο φορείς θα αναπτύξουν από κοινού δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως συνέδρια, ημερίδες, εργαστήρια και εξειδικευμένα σεμινάρια, ενισχύοντας τη διάχυση γνώσης στους τομείς της διακυβέρνησης, της συμμόρφωσης και της διαχείρισης κινδύνων. Παράλληλα, προβλέπεται η συνεργασία για την ανάπτυξη νέων επαγγελματικών προγραμμάτων και πιστοποιήσεων, καθώς και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την ενδυνάμωση της αγοράς και των επαγγελματιών της.

Διάρκεια, διανοητική ιδιοκτησία και προστασία δεδομένων

Το Μνημόνιο Συνεργασίας έχει αόριστη διάρκεια, με δυνατότητα τερματισμού μέσω γραπτής ειδοποίησης από οποιοδήποτε μέρος. Το υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο της συνεργασίας θα αποτελεί κοινή πνευματική ιδιοκτησία των δύο οργανισμών, εκτός αν υπάρξει διαφορετική έγγραφη συμφωνία. Επιπλέον, τα μέρη δεσμεύονται για την πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων και σεβασμού των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Εμπιστευτικότητα και εκπροσώπηση

Οι δύο οργανισμοί επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους στην προστασία της εμπιστευτικότητας και συμφωνούν να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο της συνεργασίας. Κάθε μέρος θα ορίσει εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους για τη συνεχή παρακολούθηση, συντονισμό και προώθηση των κοινών δράσεων και στόχων του Μνημονίου.

Το Μνημόνιο υπογράφηκε από τον Πρόεδρο του ΣΕΛΚ, κ. Οδυσσέα Χριστοδούλου, και την Πρόεδρο του CCA, κα Άντρεα Μουντή Σαββίδη.