Πράσινο Κομισιόν με καμπανάκι για το Σχέδιο Δημοσιονομικού Προγράμματος Κύπρου

Το Σχέδιο Δημοσιονομικού Σχεδίου της Κύπρου για το 2026 συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις δημοσιονομικής πολιτικής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κομισιόν, τονίζοντας ωστόσο ότι η Κύπρος κινδυνεύει να υπερβεί σημαντικά τη μέγιστη αύξηση των καθαρών δαπανών στη σύσταση του Συμβουλίου που εγκρίνει το μεσοπρόθεσμο σχέδιο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα γνώμες σχετικά με τα Σχέδια Προϋπολογισμού για το 2026 17 κρατών μελών της ζώνης του ευρώ.

Για την Κύπρο, αναφέρει ότι σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Επιτροπής για το 2025, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη το Σχέδιο Δημοσιονομικού Προγράμματος, ο ρυθμός αύξησης των καθαρών δαπανών το 2026 είναι υψηλότερος από τον μέγιστο ρυθμό ανάπτυξης που συνιστά το Συμβούλιο σε ετήσιους και σωρευτικούς όρους.

Η προβλεπόμενη ετήσια απόκλιση είναι 0,5% του ΑΕΠ, ενώ η προβλεπόμενη σωρευτική απόκλιση είναι επίσης 0,5% του ΑΕΠ.

Συνολικά, η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι το Σχέδιο της Κύπρου συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις δημοσιονομικής πολιτικής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, καθώς η δημοσιονομική θέση για το 2026 προβλέπεται να είναι πλεονασματική, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του δείκτη δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ.

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή σημειώνει ότι η Κύπρος κινδυνεύει να υπερβεί σημαντικά τη μέγιστη αύξηση των καθαρών δαπανών στη σύσταση του Συμβουλίου που εγκρίνει το μεσοπρόθεσμο σχέδιο.

Η αξιολόγηση της εφαρμογής των σχετικών συστάσεων του Συμβουλίου θα συνεχιστεί στο πλαίσιο της Εαρινής Δέσμης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η οποία αναμένεται να εγκριθεί από την Επιτροπή στις αρχές Ιουνίου 2026.