Σημαντική για την ΕΕ η καταπολέμηση της απάτης- Μήνυμα Επιτρόπου στον Κεραυνό

Ιδιαίτερη σημασία δίνει η ΕΕ στην καταπολέμηση της απάτης, σύμφωνα με μήνυμα που μετέφερε ο αρμόδιος επίτροπος στον Υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό.

Ο κ. Κεραυνός συναντήθηκε σήμερα με την Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), Salla Saastamoinen, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, στη συνάντηση εξετάστηκαν οι βασικές ευρωπαϊκές εξελίξεις για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, περιλαμβανομένης της αναθεώρησης της Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής Καταπολέμησης της Απάτης (EUAFA), των συζητήσεων για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (MFF 2028–2034), καθώς και της ενίσχυσης της συνεργασίας OLAF–EPPO.

Ο Υπουργός τόνισε ότι, η Κύπρος θα έχει καθοριστικό ρόλο στις εν λόγω διαπραγματεύσεις κατά την ευρωπαϊκή της Προεδρία, υπογραμμίζοντας πως, η προστασία των χρημάτων των Ευρωπαίων φορολογουμένων αποτελεί προτεραιότητα και πρέπει να αποτελέσει κεντρικό άξονα του νέου MFF.

Συζητήθηκε επίσης η πρόοδος της Κύπρου στην εκπόνηση της πρώτης Εθνικής Στρατηγικής Κατά της Απάτης, που αναπτύσσεται από τον Εθνικό Συντονιστικό Φορέα για την Καταπολέμηση της Απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ – AFCOS Κύπρου, υπό την προεδρία του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας και η οποία θα παρουσιαστεί επίσημα τον Ιούνιο 2026, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας.

Η κα Saastamoinen μετέφερε τη σημασία που αποδίδει ο Επίτροπος κ. Serafin στην καταπολέμηση της απάτης, τονίζοντας τον κρίσιμο ρόλο της Κυπριακής Προεδρίας στην προώθηση των σχετικών φακέλων.

Η κα. Saastamoinen δήλωσε:

«Είμαι πολύ χαρούμενη που επισκέπτομαι την Κύπρο, ειδικά σε μια τόσο σημαντική στιγμή, καθώς η Κύπρος ετοιμάζεται να αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Συζητήσαμε τα σημαντικότερα θέματα σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, από την αναθεώρηση της Αρχιτεκτονικής για την Καταπολέμηση της Απάτης έως τις διαπραγματεύσεις για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Βασίζομαι στην κυπριακή προεδρία για την προώθηση αυτών των θεμάτων. Εκτίμησα επίσης τη συνάντηση με τους εταίρους μας επί τόπου, με τους οποίους συνεργαζόμαστε πολύ στενά στην καταπολέμηση όλων των παρατυπιών που επηρεάζουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ.»

Από πλευράς του ο Υπουργός Οικονομικών τόνισε:

«Η Κύπρος εργάζεται συστηματικά σε στενή συνεργασία με την OLAF και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για την ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης και αντιμετώπισης παρατυπιών. Η προστασία των πόρων των Ευρωπαίων πολιτών αποτελεί βασική μας προτεραιότητα και κομβικό στοιχείο των διαπραγματεύσεων για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε εκπαίδευση, ψηφιακά εργαλεία και τεχνητή νοημοσύνη, ενώ προωθούμε λύσεις που απολαμβάνουν τη στήριξη όλων των κρατών μελών».

Ο Υπουργός και η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης, συμφώνησαν ότι θα συνεχίσουν τη στενή συνεργασία, προωθώντας αποτελεσματικές λύσεις για την προστασία του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και την ενίσχυση της διαφάνειας.