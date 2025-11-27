Eκδήλωση του Λυκείου ΤΕΣΕΚ Αγ. Χαραλάμπους Έμπας για το Movember

Το Λύκειο και ΤΕΣΕΚ Αγίου Χαραλάμπους Έμπας συμμετέχει και φέτος στον μήνα ευαισθητοποίησης για τον ανδρικό καρκίνο, γνωστός ως Movember.

Το Movember έχει μεγάλη σημασία, καθώς αποτελεί υπενθύμιση στους άντρες να φροντίζουν τους εαυτούς τους και να κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις για την υγεία τους κάθε χρόνο, ανέφερε ο Χρύσης Τσαπάρης καθηγητής κομμωτικής του Λυκείου και της ΤΕΣΕΚ Αγίου Χαραλάμπους Έμπας.Οργανώνουμε είπε, « αυτή την εκδήλωση σήμερα Πέμπτη για να ευαισθητοποιήσουμε τους άντρες για τον καρκίνο του προστάτη και τα λεφτά που θα συγκεντρώσουμε θα τα δώσουμε για φιλανθρωπικό σκοπό».

Στην όλη προσπάθεια συμμετείχαν, όπως είπε , παλαιότεροι μαθητές και κομμωτές προσθέτοντας πως φέτος καινοτόμησαν και μαζί με τις μαθήτριες οργανώσαν διάφορα χτενίσματα ώστε να μπορέσουν και οι μαθήτριες να συνεισφέρουν στον αγώνα που κάνουνε.

Ακολούθως αναφέρθηκε στην ανταπόκριση των μαθητών λέγοντας πως οι πλείστοι μαθητές κορεύτηκαν με σκοπό την συνεισφορά. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο προαύλιο του σχολείου, μαζί με τους μαθητές, τις μαθήτριες και εκπαιδευτές του κλάδου της Κομμωτικής για να περιποιηθούνε και να θυμηθούνε όλοι μαζί την σπουδαιότητα των μηνυμάτων που απορρέουν από το Movember.

Η μαθηματικός Ελένη Νεοκλέους στο Λύκειο Έμπας ανέφερε πως η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα για φιλανθρωπικό σκοπό έχει καταστεί θεσμός σημειώνοντας πως τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα προσφερθούν στις άπορες οικογένειες του σχολείου. Εξέφρασε ακόμη την ικανοποίηση της για την απόδοση των μαθητών , των μαθητριών, των καθηγητών αλλά και του Συνδέσμου Γονέων του Σχολείου.

Ο Γιώργος Τσαπάρης εθελοντής κομμωτής και καθηγητής, σημείωσε πως προσκλήθηκε για να συμβάλει στον σκοπό της εκδήλωσης και εξέφρασε την ικανοποίηση του για αυτό.

Οι μαθήτριες Μαριεντίνα Γεωργακοπούλου, Χριστίνα Αδάμου και Αλίσια Κουικούρι εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για την αθρόα συμμετοχή λέγοντας πως τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα είναι για τα άπορα παιδιά του σχολείου και εξέφρασαν τιμή τους που συμμετέχουν και οι ίδιες .