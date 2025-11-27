WSJ: Το μυστικό σχέδιο της Γερμανίας για πόλεμο με τη Ρωσία

Περισσότερο από δύο χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, το Βερολίνο τρέχει να υλοποιήσει το πιο φιλόδοξο –και πιο μυστικό– σχέδιο πολεμικής προετοιμασίας που έχει εκπονήσει από τον Ψυχρό Πόλεμο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal πρόκειται για ένα πλήρες επιχειρησιακό πλάνο μεταφοράς έως και 800.000 στρατιωτών του ΝΑΤΟ προς την Ανατολή μέσα από ένα δίκτυο υποδομών που σήμερα… υποφέρει.

Ένα σχέδιο που γράφεται ξανά από την αρχή

Περίπου 2,5 χρόνια πριν, δώδεκα ανώτατοι Γερμανοί αξιωματικοί συγκεντρώθηκαν σε μια τριγωνική στρατιωτική βάση στο Βερολίνο για να συντάξουν μυστικά το Operation Plan Germany (OPLAN DEU).

Ένα σχέδιο 1.200 σελίδων που περιγράφει λεπτομερώς πώς Γερμανία, ΗΠΑ και σύμμαχοι θα μεταφέρουν τεράστιες δυνάμεις προς τα ανατολικά σε περίπτωση πολέμου με τη Ρωσία.

Το ΟPLAN χαρτογραφεί λιμάνια, αυτοκινητοδρόμους, σιδηροδρομικούς άξονες, ποτάμια, σημεία ανεφοδιασμού και όλη την αλυσίδα μετακίνησης και προστασίας των δυνάμεων.

«Κοιτάξτε τον χάρτη», λέει ο Τιμ Στούχτεϊ, επικεφαλής του Brandenburg Institute. «Με τις Άλπεις να αποτελούν φυσικό εμπόδιο, όποτε κι αν ξεκινούσε μια σύγκρουση, ο δρόμος όλων των ενισχύσεων του ΝΑΤΟ θα περνούσε από τη Γερμανία».

Το νέο δόγμα: Πόλεμος των πάντων

Η φιλοσοφία του σχεδίου είναι απολύτως σύγχρονη: ο πόλεμος δεν είναι πλέον αποκλειστικά στρατιωτική υπόθεση, αλλά απαιτεί συμμετοχή δημόσιων φορέων, επιχειρήσεων, κρίσιμων υπηρεσιών, νοσοκομείων, ακόμη και τοπικών αρχών.

Το Βερολίνο αναμένει ότι η Ρωσία θα μπορεί –και θα θέλει– να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ έως το 2029. Αλλά τα πρόσφατα περιστατικά κατασκοπείας και σαμποτάζ σε όλη την Ευρώπη δείχνουν πως το παράθυρο μπορεί να είναι ακόμη στενότερο.

Στρατιωτικοί αναλυτές προειδοποιούν: ένα ενδεχόμενο ουκρανικό “μορατόριουμ” ή μια κατάπαυση του πυρός ενδέχεται να απελευθερώσει ρωσικούς πόρους, επιταχύνοντας την προετοιμασία της Μόσχας για ένα νέο μέτωπο.

Το τεστ των υποδομών: Γερμανία χωρίς αντοχές

Το φθινόπωρο, η Rheinmetall έστησε μέσα σε 14 ημέρες μια «πόλη» για 500 στρατιώτες: κοιτώνες, κουζίνες, σταθμούς καυσίμων, drone-surveillance, ένοπλη φρουρά. Η άσκηση αποκάλυψε αδυναμίες:

Η «πόλη» δεν χωρούσε όλα τα οχήματα

Τα οικόπεδα δεν ήταν ενιαία

Παλαιότερη δοκιμή έδειξε ότι… χρειάζεται νέο φανάρι σε συγκεκριμένη διασταύρωση για να μη «κολλάνε» στρατιωτικές φάλαγγες

Το OPLAN ενημερώνεται συνεχώς. Αλλά το πρόβλημα είναι βαθύτερο: η Γερμανία ξέχασε τι σημαίνει “διττή χρήση υποδομών”.

Στον Ψυχρό Πόλεμο οι αυτοκινητόδρομοι μπορούσαν να γίνουν αεροδιάδρομοι. Σήμερα:

Το 20% των αυτοκινητοδρόμων χρειάζεται άμεση επισκευή

Πάνω από 25% των γεφυρών είναι σε οριακή κατάσταση

Τα λιμάνια της Βόρειας Θάλασσας χρειάζονται 15 δισ. ευρώ αναβάθμιση

Πολλά νεότερα έργα κατασκευάστηκαν… πολύ στενά για στρατιωτικές φάλαγγες

Το 2024, μια μόνο –τυχαία– σύγκρουση φορτηγίδας με γέφυρα στον ποταμό Hunte διέκοψε για εβδομάδες τις μοναδικές σιδηροδρομικές ροές πυρομαχικών προς την Ουκρανία.

Όταν η άσκηση βγαίνει εκτός σεναρίου

Η μεγάλη άσκηση Red Storm Bravo στο Αμβούργο έδειξε πως η συνεργασία στρατού–αστυνομίας–πολιτικής προστασίας έχει ακόμη δρόμο.

Το σενάριο: 500 ΝΑΤΟϊκοί στρατιώτες συγκροτούν φάλαγγα 65 οχημάτων σε απόβαση και κινούνται ανατολικά, αντιμετωπίζοντας:

απόπειρες αποκλεισμού λιμανιού

drone-attacks

διαδηλωτές

Στην πράξη: Μεγάλα κενά μεταξύ οχημάτων έθεσαν σε κίνδυνο τη συνοχή της φάλαγγας. Ένα drone προκάλεσε πανικό πριν επιβεβαιωθεί ότι ήταν «φιλικό». Διαδηλωτές-έφεδροι κόλλησαν… με κόλλα στο οδόστρωμα. Η αστυνομία δεν είχε τα υλικά για να τους ξεκολλήσει. Η φάλαγγα χρειάστηκε δύο ώρες για να προχωρήσει. Σε όλο αυτό το διάστημα είχε διανύσει μόλις 6 μίλια.

«Ο εχθρός προετοιμάζεται ήδη»

Τα περιστατικά σαμποτάζ σύμφωνα με το ρεπορτάζ της WSJ που επικαλείται γερμανικές πηγές έχουν εκτοξευθεί. Οι Γερμανοί πιστεύουν ότι «ο εχθρός προετοιμάζεται ήδη».

Πυρπολήσεις και κομμένα καλώδια σε σιδηροδρομικά δίκτυα

Ρώσος πράκτορας καταδικάστηκε στο Μόναχο για σχεδιασμό επιθέσεων σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Η Πολωνία κατηγόρησε τη Μόσχα για έκρηξη σε σιδηροδρομικές γραμμές αυτή την εβδομάδα

Η γερμανική αντικατασκοπεία έκανε 10.000 ελέγχους προσωπικού σε κρίσιμες υποδομές μόνο πέρσι.

Το OPLAN DEU είναι το πρώτο πλήρες αμυντικό σχέδιο της Γερμανίας μετά τον Ψυχρό Πόλεμο. Η υλοποίησή του εξελίσσεται με ταχύτητα που, όπως λένε οι επιτελείς, θα ήταν αδιανόητη πριν από το 2022.

Όμως η καθυστέρηση των υποδομών, οι θεσμικές αγκυλώσεις και η κλιμάκωση των υβριδικών επιθέσεων αφήνουν ένα ερώτημα να αιωρείται: Έχει η Ευρώπη αρκετό χρόνο για να προετοιμαστεί; Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς το έθεσε με ωμότητα τον Σεπτέμβριο. «Δεν είμαστε σε πόλεμο. Αλλά δεν ζούμε πλέον σε καιρό ειρήνης».

Πηγή: naftemporiki.gr